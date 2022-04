Arriva in Italia Meta Boost: Guide to Green

In occasione dell’Earth Day, Meta lancia in Italia “Meta Boost: Guide to Green”, un programma internazionale per aiutare le Pmi a intraprendere azioni per contrastare i cambiamenti climatici, ridurre le emissioni di carbonio e favorire una crescita sostenibile. Il progetto è realizzato in collaborazione con Sme Climate Hub, iniziativa globale che permette alle piccole e medie imprese di intraprendere azioni per il clima, Legambiente e Giovani Imprenditori Confcommercio. L’obiettivo è sviluppare iniziative concrete per dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 e azzerare le emissioni nette entro il 2050, puntando a limitare l’aumento delle temperature a 1,5°C.

Consapevole dell'emergenza legata al riscaldamento globale, Meta sta lavorando per ridurre al minimo il proprio impatto ambientale: progetta e costruisce data center e luoghi di lavoro sostenibili, utilizza per tutte le proprie attività il 100% di energia da fonti rinnovabili e dal 2021 ha raggiunto il traguardo “emissioni zero” per le proprie operazioni globali. Un obiettivo conseguito riducendo del 94% le proprie emissioni di gas serra negli ultimi 4 anni.

“Meta Boost: Guide to Green” è un progetto articolato che prenderà il via domani, giovedì 21 aprile, con un webinar gratuito trasmesso dalla pagina Facebook di Binario F, pensato per aiutare le imprese a muovere i primi passi nel processo di transizione green e, allo stesso tempo, interagire con i clienti utilizzando gli strumenti digitali. Partecipando all’evento tutte le Pmi italiane, e in particolare ristoranti, hotel e produttori agroalimentari, potranno conoscere le azioni da intraprendere per ridurre le emissioni climalteranti: dalla misurazione dell’impronta di carbonio, alle azioni da compiere, fino alla modalità con cui affrontare il problema delle emissioni residue. Nel Meta Boost training Hub le Pmi troveranno materiali di formazione, contributi video per approfondire questa tematica e storie di imprese che hanno già intrapreso con successo questo percorso.

"Per un’associazione come la nostra è praticamente impossibile non essere impegnati nella sostenibilità. Sentiamo in particolare di avere la responsabilità di condividere e valorizzare i temi che guideranno e cambieranno il futuro e la sostenibilità è uno dei temi all’ordine del giorno per le nuove generazioni. Tra l’altro, si tratta di una leva strategica per le imprese che vogliono innovare: i dati dicono chiaramente che chi ha scelto di investire nel green ha performato negli ultimi anni meglio in termini di fatturato, internazionalizzazione e capacità di generare occupazione", dichiara Andrea Colzani, presidente nazionale Giovani Imprenditori Confcommercio.