Nestlé Global, vendite positive nei primi 3 mesi 2022

Nestlé ha reso pubblico l'andamento delle vendite durante i primi tre mesi del 2022. Mark Schneider, ceo del Gruppo, ha commentato: "In questi primi mesi dell'anno, la guerra in Ucraina ha causato indicibili sofferenze umane. Restiamo concentrati nel sostenere i nostri colleghi in loco ed a fornire aiuti umanitari, mentre siamo al fianco della comunità internazionale nella richiesta di pace. In questo ambiente difficile, abbiamo ottenuto una forte crescita organica delle vendite con Rig resiliente. Abbiamo aumentato i prezzi nel rispetto del mercato e registrato un aumento della domanda dei consumatori. L'inflazione continua a crescere, il che richiederà ulteriori modifiche ai prezzi e l'attuazione di misure di contenimento nel corso dell'anno. Come team confermiamo la nostra guidance per l'anno in corso".

La crescita organica del Gruppo ha raggiunto il 7,6%, con una crescita interna reale (Rig) del 2,4% e un pricing del 5,2%. Il fenomeno ha interessato la maggior parte delle aree geografiche e delle categorie merceologiche, con un aumento dei prezzi, uno slancio continuo nelle vendite al dettaglio e un'ulteriore ripresa nei canali out-of-home. Il fatturato totale riportato è aumentato del 5,4% a 22,2 miliardi di Chf. I cambi di valuta hanno portato all'abbassamento del fatturato dello 0,8% rispetto allo scorso anno.

I disinvestimenti netti dell'azienda hanno avuto un impatto negativo dell'1,3%. Ad aprile, Nestlé Health Science ha completato l'acquisizione di una quota di maggioranza di Orgain, tra i leader nell'alimentazione a base vegetale. Il Gruppo ha confermato l'outlook per l'intero anno 2022: "ci aspettiamo una crescita del fatturato organico di circa il 5% e un margine operativo commerciale sottostante tra il 17,0% e il 17,5%. L'utile per azione sottostante in valuta costante e l'efficienza del capitale dovrebbero aumentare", comunica Nestlé in una nota stampa.