Andriani celebra la giornata mondiale della Terra

“Creare un ambiente ricco di bellezza, fiori, profumi, proteggere le api e la biodiversità, è indispensabile per la terra e per tutti noi”. Lo affermano bambine e bambini impegnati nella terza edizione del progetto nazionale “Terra ti voglio bene e per te”, nato per celebrare la giornata mondiale della terra e giunto quest’anno alla terza edizione, dedicata alla protezione delle api. Promosso da Andriani, impresa Benefit che si distingue nella produzione alimentare sostenibile, e sviluppato con il supporto della rete Dialogues per l’educazione alla cittadinanza globale e di altre istituzioni in ambito ambientale, il progetto ha coinvolto oltre 800 allievi delle scuole di ogni ordine e grado, con insegnanti e famiglie, in otto regioni italiane.

Nel laboratorio per la terra promosso da Andriani Educational, la comunità di apprendimento ha esplorato il mondo delle api. "Bambini e bambine hanno potuto dialogare in rete con un apicoltore e dopo aver svolto ricerche sugli insetti, si sono immedesimati nella loro vita, provando ad imitarne danze e tragitti fra fiori, infilandosi poi, come vere api, in alveari giganti costruiti a scuola", comunica una nota stampa. Nei giardini scolastici, anche grazie al supporto dei nonni, sono nate oasi fiorite per ospitare le api. I giovani hanno provato a fabbricare la cera, assaggiato il miele, fatto lezione ad altri coetanei trasformandosi in ambasciatori per la protezione della natura.

Cogliendo a pieno il ruolo delle api per mantenere l’equilibrio ambientale, i bambini hanno compreso che un ambiente che le protegge migliora anche il nostro benessere e quello del pianeta.Le loro esperienze, narrate con disegni e parole, si sono poi trasformate in un messaggio corale da condividere in questa giornata, con l’aiuto di un regista e di un maestro di musica. Il laboratorio per la terra proseguirà con un nuovo film, per documentare i percorsi svolti attraverso la raccolta delle molteplici parole e delle immagini prodotte nelle scuole, che permetteranno di costruire nuovi messaggi. Sono previste iniziative di comunicazione che porteranno i bambini a farsi portavoce della sostenibilità anche fuori dalle mura scolastiche, coinvolgendo, in alcune località, amministratori e cittadinanza. La documentazione sarà raccolta nel museo virtuale dedicato alla terra allestito da Andriani Educational, destinato a rafforzare una comunità capace di adottare e diffondere pratiche di sostenibilità.

Guarda il video: