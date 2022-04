Nespresso ottiene la certificazione B Corp

Nespresso ha ottenuto, a livello globale, la certificazione B Corp, unendosi così a un movimento internazionale di 4.500 imprese che stanno ripensando il modo di fare business e che si impegnano a rispettare elevati standard di responsabilità sociale, ambientale e di trasparenza. Ma non solo. In Italia, l'azienda rafforza il proprio impegno per perseguire un modello di business sostenibile adottando anche lo status di Società Benefit.

Su 150.000 aziende nel mondo che si sono sottoposte al B Impact Assessment, il processo di valutazione necessario per diventare B Corp, solo il 3% ha ottenuto la certificazione, rispettando gli standard di sostenibilità, responsabilità e trasparenza nelle cinque aree di governance, lavoro, comunità, ambiente e consumatori. Tra gli elementi chiave che hanno contribuito alla certificazione vi sono l’approccio all'approvvigionamento del caffè adottato da Nespresso - attraverso il programma AAA Sustainable Quality, in collaborazione con Rainforest Alliance, la sua alleanza con Fairtrade e il programma globale di riciclo delle capsule esauste in alluminio. Allo stesso tempo, con la certificazione B Corp Nespresso si è impegnata per migliorare continuamente, accelerando le sue azioni per il clima, le comunità e la circolarità.

"La certificazione riflette l'impegno trentennale del Gruppo per la sostenibilità, la trasparenza e il business responsabile. Siamo immensamente orgogliosi di entrare a far parte di una community di persone che condividono la nostra convinzione che profitto e scopo vadano di pari passo", dichiara il ceo Guillaume Le Cunff. "Questa certificazione porta un valore aggiunto ai nostri clienti e dimostra che stiamo facendo business nel modo giusto. Soprattutto, la certificazione B Corp ci ispira a fare di più: rafforza il nostro impegno per far sì che ogni tazza di caffè abbia un impatto positivo sul mondo".

"Inoltre, con l’adozione dello status di Società Benefit, Nespresso Italiana conferma il suo obiettivo di perseguire un modello di business sostenibile, affiancando alla finalità di profitto quelle di beneficio comune", comunica una nota stampa. "Diventare Società Benefit rappresenta per noi un passo importante, nonché una svolta concreta per consolidare il nostro lungo impegno per un modello di sviluppo sostenibile. Significa la formalizzazione dell’approccio a fare bene che ci ha sempre guidato e che ci ha spinto, negli anni, ad intraprendere in Italia azioni e progetti per ridurre il nostro impatto sull’ambiente e supportare la comunità di cui ci sentiamo parte integrante. Tra queste il nostro programma 'Nespresso per l’Italia' a sostegno del patrimonio ambientale, sociale, culturale italiano", dichiara il direttore generale Thomas Reuter.

In Italia, punto cardine delle attività del programma è, da oltre 10 anni, il progetto di economia circolare “Da Chicco A Chicco” che consente, attraverso un sistema dedicato, di riciclare le capsule di caffè in alluminio riportando a nuova vita i due materiali di cui sono composte: l’alluminio fuso per diventare nuovi oggetti e il caffè trasformato in compost per una risaia in Italia da cui l'azienda riacquista il riso prodotto per donarlo a Banco Alimentare della Lombardia e del Lazio. Nespresso ha avviato anche un sistema collettivo in oltre 154 comuni delle province di Lecco, Monza e Brianza, Milano e Lodi che permette la semplificazione del sistema di raccolta dell’alluminio leggero, in un contesto normativo particolarmente complesso in Italia e permettendo così la gestione domestica dei rifiuti.