Sveva Sagramola laureata Honoris Causa in “Food Innovation & Management”

Sveva Sagramola, conduttrice televisiva, autrice e documentarista, riceverà venerdì 29 aprile, dall’Università di scienze gastronomiche di Pollenzo, la laurea Honoris Causa in Food Innovation & Management per il suo pluriennale impegno nella promozione delle diverse culture, delle popolazioni e dei luoghi, "ponendo lo sguardo anche verso chi non ha accesso a risorse, a strumenti e a beni di prima necessità, stimolando la curiosità, la condivisione e l’empatia e incentivando un pensiero critico sul mondo del cibo e delle produzioni agroalimentari, nel pieno spirito del gastronomo", si legge in una nota stampa. "Sagramola si è da sempre mostrata attivamente coinvolta nella divulgazione di saperi scientifici e tradizionali relativi alla storia e alla cultura del cibo, affrontando questi temi con un approccio olistico che coniuga ecologia, antropologia, sociologia, storia ed economia".

La sua voce ha portato alla luce tematiche importanti, elevando il ruolo chiave della cultura del cibo in quanto strumento educativo in grado di far conoscere e mettere in contatto le diverse culture del mondo, conciliando le conoscenze scientifiche alle tradizioni popolari. Il rettore dell’Unisg Bartolomeo Biolatti ha commentato: “Con grande gioia apriamo le aule della nostra Università e, dopo un biennio di pandemia torniamo alla consuetudine di una cerimonia corale per accogliere Sveva Sagramola. Il conferimento della laurea Honoris causa vuole riconoscere il suo importante operato di autrice e comunicatrice attenta, preparata, garbata, in totale sintonia con lo spirito e la filosofia del nostro ateneo”.

Sagramola ha aggiunto: “Non avrei mai potuto immaginare di diventare una gastronoma: sono laureata in antropologia culturale con una tesi sui pastori Turkana del nord del Kenya, in particolare sull’impatto della crisi climatica e ambientale sul loro stile di vita; e l’antropologia, in quanto interesse alla conoscenza dell’umano, della dimensione dell’essere umano su questa terra, nei suoi rapporti con la natura, con il pianeta che abita, e nei suoi sistemi sociali, è ciò che ha mosso tutto il mio lavoro di comunicatrice, attraverso i programmi da me ideati e condotti e i tanti documentari che ho realizzato per il mondo, indagando, appunto, le culture e le relazioni degli esseri umani con la vita. E quindi diventare gastronoma ci sta, eccome, perché il cibo è una delle principali espressioni culturali di noi umani, e da come lo produrremo in futuro dipende gran parte del destino del Pianeta”.