L'Indonesia vieta (in parte) l'export di olio di palma

Il più grande produttore di olio di palma del mondo, l'Indonesia, ha annunciato un divieto di esportazione mettendo in allarme l'intera industria agroalimentare mondiale. Una mossa per assicurare la disponibilità di alimenti e olio per cucinare nel paese, a fronte della scarsità di materie prime già in corso da alcuni mesi e aggravata dalle conseguenze della guerra in Ucraina. L’olio di palma è un grasso vegetale estremamente versatile ed economico, impiegato sia nel settore alimentare e in quello cosmetico.

L’annuncio del presidente indonesiano Joko Widodo in merito al divieto di esportazione, ha già cominciato a far aumentare il costo degli altri oli vegetali e si stima che potrà avere grosse conseguenze sul prezzo di molti alimenti in vari paesi del mondo. "Il divieto di export di olio di palma da parte dell'Indonesia ci colpisce innanzitutto perché per noi è un mercato strategico per questo prodotto", conferma il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio, "e poi perché è l'ennesimo sovranismo e blocco di esportazioni verso paesi, come è il nostro, che hanno bisogno di importare determinate materie prime. Prima l'Ungheria che blocca l'export di cereali, poi la Serbia che blocca cereali e proteici e infine la Russia che minaccia il blocco di esportazione ai paesi cosiddetti 'non amici'. Sono tutte azioni che ci danneggiano perché, sia nel caso che l'Italia sia importatrice diretta sia che non lo sia, azioni come queste ridisegnano le catene di approvvigionamento con conseguenti aumenti di prezzo e quindi sono segnali che non possono non preoccuparci".

Lo stop dell'Indonesia è pericoloso perché impatta sugli oli vegetali, e l'Italia, come molti altri paesi, soffre per i blocchi dell'export di tutti gli altri oli, a cominciare da quello di semi di girasole, che importava in grandi quantità da Ucraina e Russia: "Gli oli vegetali sono tra i prodotti più colpiti dalle conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina", sottolinea Luigi Scordamaglia, consigliere delegato Filiera Italia, "in quanto l'aria è responsabile del 65% (10 milioni di tonnellate), della produzione globale di olio di semi di girasole che è l'olio che ha sostituito l'olio di palma a seguito dell'impatto ambientale associato a tale prodotto. I prezzi degli oli sono in generali aumentati drasticamente, e se adesso l'Indonesia principale produttore blocca completamente l'esportazione di olio di palma, che continua in molte parti del mondo diverse dall'Italia ad essere uno degli oli più usati sia in termini alimentari che di biocarburanti, gli effetti faranno esplodere ancora di più i prezzi degli oli diversi da quello di girasole agli altri. Ancora una volta la soluzione è rilanciare la produzione di questi essenziali prodotti alimentari all'interno dell'Unione Europea ma con metodi molto più sostenibili del resto del mondo".

Tuttavia, il panico del mercato si è placato dopo che l'Indonesia ha spiegato che il divieto si applicherà solo alle esportazioni di oleina di palma raffinata, sbiancata e deodorizzata (RBD) a partire da domani 28 aprile, e non influenzerà i flussi di olio di palma grezzo o di altre forme di prodotti derivati. Jakarta amplierà il divieto "se c'è una carenza di olio di palma raffinato", secondo una presentazione che il Governo ha illustrato ieri alle aziende. “Niente panico. L’emotività favorisce la speculazione e quindi l’aumento sconsiderato dei prezzi e politiche populiste che poi si riveleranno dei boomerang per consumatori e produttori italiani. Il blocco dell’export imposto dall’Indonesia riguarda solo l’olio da cucina, mentre l’olio crudo e tutte le altre tipologie continueranno ad essere esportate e i loro flussi saranno pienamente garantiti”, ha affermato Pietro Paganini, fondatore e presidente di Competere, think tank europeo impegnato a promuovere politiche che favoriscano la transizione verso filiere resilienti e sostenibili.

“L’olio da cucina è una piccola frazione che non influenzerà le forniture. In Europa possiamo stare tranquilli anche se le problematiche che stiamo sperimentando con l’olio di girasole (conflitto ucraino), l’olio di colza e soia (problemi ambientali) dovrebbero farci riflettere sull’inutilità del boicottaggio che la filiera dell’olio di palma ha subito per ragioni ideologiche e commerciali. Senza olio di palma il mondo avrebbe seri problemi energetici e di alimentazione", ha concluso Paganini.