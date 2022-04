Il pomodoro è sempre più sostenibile

Da Valfrutta nasce la linea Green dedicata al pomodoro e pensata per valorizzare l’impegno per l’ambiente di una filiera cooperativa 100% italiana. La gamma offre al consumatore confezioni eco-sostenibili, in coerenza con la mission dell'azienda di tutelare il pianeta in ogni fase del ciclo produttivo, dalla coltivazione nei campi fino ai trasporti via treno passando per le energie rinnovabili e il recupero degli scarti, per arrivare quindi al packaging.

La nuova linea del pomodoro del brand di Conserve Italia è composta da: passata biologica in bottiglia di vetro riciclato e polpa fine in Tetra ReCart. La prima è in confezione 100% riciclabile realizzata da Verallia in vetro ambrato ottenuto per l’86% da vetro riciclato, con un risparmio di emissioni di Co2 del 22% rispetto all’utilizzo di vetro bianco. La passata biologica è ottenuta con pomodoro 100% italiano da agricoltura biologica certificata. "Ideale per arricchire i propri menù con genuinità, cremosità e gusto pieno", si legge in una nota dell'azienda.

La polpa fine in Tetra ReCart, invece, viene proposta in una confezione capace di ridurre dell’83% le emissioni di Co2 rispetto ad altri materiali, ottenuta per oltre il 70% con materie prime rinnovabili e provenienti da fonti vegetali. Il Tetra ReCart è leggero e dalla forma rettangolare, così da garantire una maggiore efficienza a livello logistico ottimizzando gli spazi nei trasporti e consentendo di movimentare più referenze in una stessa spedizione. Inoltre, questa confezione è certificata Fsc, con carta ottenuta da foreste gestite responsabilmente, oltre che riciclabile.

La nuova linea Valfrutta Green si contraddistingue a scaffale per un packaging eco-sostenibile altamente impattante e riconoscibile, in cui compare al centro, sotto il logo, l’identità della nuova linea. In etichetta si evidenziano i plus e le caratteristiche: il rispetto dell’ambiente e delle sue risorse, un impegno costante nel contenere quanto più possibile le emissioni di Co2, 100% filiera italiana, e le certificazioni Fsc o da agricoltura biologica.