Nuova alleanza nel settore europeo del riso e dei legumi

Euricom S.p.A., uno dei principali operatori mondiali nel settore del riso, e Mitsui & Co., gruppo globale di trading e investimenti, sono in procinto di avviare una partnership strategica nel settore europeo dei legumi e del riso. Mitsui acquisirà una partecipazione in Przedsiębiorstwo Rol-Ryż sp. z o.o. tramite una società veicolo nei Paesi Bassi per un importo non divulgato. La società Rol-Ryz (controllata da Euricom) è tra i leader di mercato nel settore del riso nell'Europa orientale, in Scandinavia e nei Paesi baltici ed è presente anche sul mercato dei legumi.

Euricom è entrata nel settore dei legumi con l'acquisizione di Rol-Ryz nel 2019. Da allora ha rafforzato la propria presenza con un impianto di nuova costruzione interamente dedicato al prodotto. Legumi e riso sono prodotti con una forte similitudine e spesso vengono commercializzati sugli stessi canali. Si prevede che entrambi i prodotti registreranno una crescita dei consumi solida e sostenuta a lungo termine, grazie alla forte attenzione dei consumatori europei verso un'alimentazione sana che si discosta sempre di più dalle fonti proteiche di origine animale indirizzandosi verso alimenti con alti livelli di proteine vegetali e con un positivo impatto ambientale grazie alle ridotte emissioni di carbonio per la loro coltivazione.

La multinazionale ha una forte esperienza globale nell’alimentare e negli ingredienti, in particolare nel proprio mercato interno, il Giappone. Conta anche diversi investimenti strategici tra le società del settore alimentare in tutto il mondo. Bruno Sempio, presidente di Euricom, ha commentato: “Negli ultimi anni abbiamo sviluppato uno stretto rapporto con il team Mitsui ed individuato sinergie significative e margini di cooperazione. La nostra partnership ci consentirà di rafforzare ulteriormente la nostra leadership globale, consolidando la nostra posizione di forza nelle principali aree europee e latinoamericane dove siamo già leader, e rafforzando ulteriormente la nostra attività in altre aree, grazie alla forte presenza globale di Mitsui”. Euricom, che trasforma nei suoi impianti tutte le varietà di riso, dispone di stabilimenti nei diversi paesi dell’Unione Europea e detiene una storica presenza negli Euricom Group global network Impianto Rol Ryz dedicato ai legumi. L'acquisizione è soggetta all’approvazione dell’autorità antitrust e dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2022.