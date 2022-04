L'Africa protagonista a Macfrut 2022

Tre ministri (Etiopia, Niger, Uganda), oltre 200 espositori, tante opportunità di business. Tutto questo sarà al centro di Africa Days, un evento all'interno di Macfrut (4-6 maggio). Arriveranno delegazioni da Angola, Costa D’Avorio, Senegal, Ghana, Kenya, Uganda, Tanzania, Etiopia, Somalia, Zambia e Zimbabwe, con le prime volte da Camerun, Mali e Niger. Africa Days è realizzato in collaborazione con il ministero per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Aics (agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo), Ice-Agenzia, Unido (organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale), in partnership con Confindustria Assafrica & Mediterraneo e Regione Emilia-Romagna. Dal Niger, ci sarà il ministro dell’industria e imprenditoria Gourouza Magagi Salmou, dall'Uganda il ministro per le politiche comunitarie Rebecca Alitwala Kadaga, ed dall'Etiopia il ministro dell’agricoltura Umer Husen.

Gli Africa Days che si aprono mercoledì 4 maggio alle 14.30, con l’open day “Fare agribusiness in Africa in modo consapevole” organizzato da Confindustria Assafrica e Mediterraneo. Nella giornata di giovedì alle ore 11 è previsto un approfondimento di Aics: "Agribusiness: Investire con la Cooperazione italiana negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile". Nel pomeriggio alle ore 15 focus sull’Angola, seguito alle 16 sullo Zimbabwe con lo sguardo rivolto alle nuove opportunità di business. Ma non è finita qui. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 17, è previsto anche un B2B "Ita Lab Innova Senegal". Al centro del focus il Senegal, delegazione più rappresentata a Macfrut forte di una cinquantina di imprese.

Chiude la tre giorni dedicata al Continente Africano, l’incontro "Somalia: opportunità di business nel settore ortofrutticolo” promosso da Unido, in programma venerdì 6 maggio alle 11. “Dobbiamo guardare all’Africa come Continente delle opportunità", spiega Renzo Piraccini, presidente di Macfrut. "Nonostante i problemi, a partire dalla catena del freddo, in ambito ortofrutticolo ha fatto grandi passi in avanti negli ultimi anni; quello di cui necessita in maniera impellente sono le tecnologie e una rete di servizi alle imprese agricole in sostegno allo sviluppo. In questo contesto l’Italia può giocare un grande ruolo nel processo di crescita del settore ortofrutticolo africano perché, grazie al ruolo di leader che ha ricoperto negli ultimi decenni, è sede di tante imprese importanti nei vari anelli della filiera”.