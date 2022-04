Aceto Balsamico di Modena, rinnovate le cariche

Nell’assemblea del Consorzio di tutela dell’aceto balsamico di Modena Igp, che si è svolta ieri a Modena, i soci si sono espressi in modo unitario riconfermando tutti i membri del precedente mandato, a riconoscimento del grande lavoro svolto in questi anni dal Consiglio e dalla struttura consortile. E' poi arrivata anche la riconferma alla presidenza del Consorzio di Mariangela Grosoli.

Il comparto dell’aceto balsamico di Modena è uno dei più rappresentativi a livello nazionale, stabilmente nella Top 5 delle indicazioni geografiche più significative del made in Italy agroalimentare, il primo in assoluto se si parla di esportazioni, con oltre il 92% del prodotto certificato esportato in circa 120 paesi di tutto il mondo. Nel corso dell’ultimo anno, esso ha segnato un traguardo storico, quello dei cento milioni di litri certificati, equivalenti ad un +11% a volume della produzione rispetto all’anno precedente. Una riconferma che ha quindi una doppia importanza: essa giunge infatti in coda a due anni particolarmente delicati per il settore, con le produzioni delle imprese medio-piccole in buona parte influenzate dall’incertezza dei mercati in periodo di pandemia.



La gestione della problematica è stato uno dei punti fermi dello scorso mandato del Consiglio e il fatto che nonostante le difficoltà si sia riusciti a traguardare l’obiettivo dei cento milioni di litri certificati è un segnale di estrema importanza per l’aceto Balsamico di Modena Igp. Il nuovo triennio 2022-2025 del Consiglio e della presidenza del Consorzio di tutela, si presenta dunque all’insegna della continuità, con la conferma di fatto dell’indirizzo politico e le strategie a suo tempo individuate: valorizzazione del prodotto e tutela della denominazione in primis. Nel medesimo contesto si è altresì affrontata la tematica della riforma del sistema delle Ig in atto in Commissione Europea e di cui è relatore il presidente del comitato scientifico di Qualivita ed europarlamentare on. Paolo De Castro. La “Revisione dei sistemi delle indicazioni geografiche (Ig) dell’Ue per i prodotti agricoli e alimentari, i vini e le bevande spiritose” è una iniziativa prevista per rafforzare le produzioni agroalimentari e vitivinicole Dop, Igp, Stg, i vini aromatizzati e le bevande spiritose IG.

Nella discussione assembleare sono stati evidenziati in particolare: la confusa normativa in materia di gruppi di produttori, la riduzione della tutela reale di Dop e Igp attraverso l’ampliamento dei termini generici e una riduzione della portata del concetto di evocazione. Immediatamente dopo la chiusura dell’assemblea, il nuovo consiglio si è riunito per avviare i lavori di questo nuovo mandato che si profila come un triennio di importanza strategica per l’aceto balsamico di Modena e l’intero comparto dei prodotti a denominazione tutelata.