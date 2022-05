Nuova partnership tra Comieco, Ace e Federdistribuzione

Ace Italia (The Alliance for Beverage Cartons and the Environment), Federdistribuzione e Comieco hanno siglato un accordo triennale, finalizzato a promuovere un nuovo sistema di raccolta differenziata e di avvio al riciclo degli imballaggi compositi a prevalenza carta per liquidi alimentari (utilizzati per contenere il latte, l’acqua, succhi di frutta e bevande non gasate, ma anche altri alimenti), attraverso il posizionamento di eco-compattatori automatizzati presso punti vendita della distribuzione moderna.

In linea con gli obiettivi comunitari di riduzione dei rifiuti avviati a discarica e di circolarità della filiera agroalimentare, l’accordo prevede di potenziare quantitativamente e qualitativamente la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in poliaccoppiato per liquidi. Se intercettati e sottoposti a trattamento di separazione, questi rappresentano una preziosa risorsa per la filiera del riciclo di carta e cartone, perché sono una fonte preziosa di fibra cellulosica di alta qualità. L’accordo si pone l’obiettivo di raggiungere questo risultato grazie alla collaborazione delle organizzazioni firmatarie e, soprattutto, attraverso il coinvolgimento dei punti vendita della distribuzione moderna e dei consumatori.

Dal punto di vista operativo, l’accordo prevede che, previa intesa con il Comune, Comieco fornisca in comodato d’uso gratuito alle imprese aderenti a Federdistribuzione che parteciperanno al progetto gli appositi eco-compattatori automatizzati, presso cui i consumatori potranno conferire i propri contenitori per liquidi post-consumo. Il Consorzio curerà anche la logistica dei contenitori raccolti verso gli impianti di trattamento, garantendone la piena tracciabilità e il riciclo. L’iniziativa si propone di avvicinare i consumatori alla cultura della raccolta differenziata di questi imballaggi, attraverso una modalità di conferimento semplice e immediata, che si affiancherà ai sistemi locali di raccolta differenziata tradizionali già diffusi sul territorio.