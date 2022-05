Yoga innova con Combì: arriva nei bar il succo con frutta secca

Cambia il consumo dei succhi di frutta al bar: per la prima volta in questo mercato, Yoga, lo storico marchio di Conserve Italia presente sin dal 1946, lancia una nuova gamma di prodotti per il consumo fuori-casa. È Yoga Combì, il succo che unisce la frutta fresca alla frutta secca. Proposto nell’iconica bottiglietta in vetro da 200 ml con tappo twist-off (la più venduta nei bar italiani), la linea si posiziona in fascia premium per l’elevato valore aggiunto delle sue referenze e si rivolge ad un pubblico adulto e attento al benessere e alle proprietà nutritive della frutta secca, contenente proteine.

Protagonista di questa innovazione è il sito produttivo di Massa Lombarda, nel cuore della Romagna, patria della frutticoltura e dei succhi di frutta oltre che del marchio, vera fucina di nuove tendenze e nuovi gusti per il mondo beverage del canale Horeca. Sono due le referenze proposte per Yoga Combì, entrambe senza zuccheri aggiunti: pesca-mandorla, per uno snack rinforzante e pera-nocciola.