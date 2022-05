Partnership tra Università della birra e Liuc Business School

Università della Birra, il centro di formazione del Gruppo Heineken Italia, e Liuc Business School rinnovano la collaborazione per una nuova edizione di “A tavola con… - Evoluzione del Food & Beverage in Italia”, il progetto formativo in cui discutere, condividere le best practice e interrogarsi sul futuro del settore, con docenti e professionisti.

Tra opportunità e criticità, i professionisti del food & beverage si stanno muovendo in un panorama di costanti, rapidi e a volte inaspettati cambiamenti. Ma qual è il nuovo volto della distribuzione di cibo e bevande? Quali i profili di competenza, i ruoli e i meccanismi necessari per un’impresa a prova di futuro? E come avere successo, quindi, in questo new normal? Per rispondere e dare ai professionisti del settore tutte le competenze e gli strumenti per gestire business solidi, l’università della birra, innovativo hub di formazione professionale promosso da Heineken Italia, e la Liuc Business School, rinnovano la loro collaborazione avviando una nuova edizione di "A tavola con… - Evoluzione del Food & Beverage in Italia".

Questo progetto formativo offre ai partecipanti uno sguardo privilegiato sui più importanti temi per il settore, approfondendo tendenze emergenti, analizzando scenari e prospettive future sulla base degli eventi degli ultimi mesi, ma anche e soprattutto offrendo strumenti operativi di analisi e azione, di gestione e problem solving. "Partendo dall’analisi degli ultimi trend, le notizie di attualità e le principali dinamiche italiane ed estere, gli incontri saranno occasione per disegnare il futuro del settore, imparando a riconoscere opportunità e criticità, al fine di migliorare il proprio business e non lasciarsi trovare impreparati davanti agli eventi che, come la storia più recente ci insegna, possono stravolgere la nostra quotidianità senza alcun preavviso", ha commentato Massimo Furlan, direttore dell’università della birra.

La nuova edizione si aprirà martedì 17 maggio con l’incontro “Il turismo gastronomico dopo la pandemia. Il turismo gastronomico rappresenta una delle componenti più attive e dinamiche della domanda turistica: da più di 10 anni costituisce un trend in crescita per volumi d'affari ed è in continua evoluzione, per quanto riguarda le pratiche di consumo e l'approccio alla fruizione dell'esperienza turistica. Il ciclo di incontri proseguirà poi il 6 luglio con “Continuità e sviluppo delle imprese famigliari”. Nel terzo appuntamento, “Nuovi modelli di consumo. Scenari e prospettive”, del 15 settembre, si cercherà di capire come intercettare una domanda su cui trend di lungo periodo e quali nuovi scenari stanno inevitabilmente incidendo. A chiudere il ciclo di incontri, il 17 ottobre, sarà l'incontro “Diventare un subscription business. Perché i modelli di business in abbonamento sono il futuro della distribuzione di cibo e bevande?”.