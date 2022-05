Illva: battaglia legale con Lidl sul Disaronno

Illva accusa Lidl di aver copiato, prodotto e commercializzato in Italia e in Europa un amaretto spiccicato al suo storico Disaronno: un liquore che, nella confezione, replicherebbe in forma ingannevole l'originale. E da alcuni anni la società di Varese è in guerra legale contro l’insegna di discount tedesca con cause diverse in Italia e in Germania. Secondo l'accusa, l’amaretto Armilar, prodotto dalla storica distilleria Casoni fabbricazione Liquori di Modena per conto di Lidl, imiterebbe la sagoma del Disaronno, composta dalla classica bottiglia rettangolare a mattone, il con tappo scuro a forma di prisma e le lettere dorate incise sulle due facce.

Notizie sulla battaglia legale sono emerse da un articolo della cronaca milanese del Corriere della Sera, dove è risultato che l'Illva ha vinto i primi due gradi di giudizio contro Lidl Italia, cosa che avrebbe portato l’insegna a modificare leggermente il pack della bevanda cambiando il tappo con uno sottile e rotondo. Inoltre, riferisce sempre il Corriere, una sentenza della Cassazione dello scorso 29 aprile ha stabilito che anche la causa contro la casa madre tedesca in Germania si dovrà svolgere in Italia. La filiale italiana dell’insegna si era difesa spiegando che il 90% delle bottiglie veniva venduto all’estero, oppure online, e aveva per questo negato responsabilità sulla questione. Illva Saronno aveva quindi mosso le stesse accuse alla casa madre tedesca, chiedendone la citazione in giudizio. Stefano de Bosio, legale di Illva Saronno, ha spiegato che “verificando che il mandante del progetto commerciale possa essere la Lidl tedesca, la Cassazione ha stabilito il principio che proprio il mandante possa essere perseguito nel Paese in cui avviene la produzione, anche se il prodotto viene poi venduto fuori dall’Italia”.

Illva chiederebbe di ritirare dal commercio circa 11 milioni di bottiglie di Armiral.