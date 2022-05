DeA Capital, approvato il resoconto intermedio al 31 marzo 2022

Si è riunito il consiglio di amministrazione di DeA Capital S.p.A. per l’esame e l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022. Il Combined Assets Under Management è risultato pari a 26.192 milioni di Euro, in crescita del 5,9% rispetto al 31 marzo 2021. Il risultato netto di Gruppo è stato positivo per 0,6 milioni di Euro, rispetto ai 10,6 milioni di Euro del primo trimestre 2021. La posizione finanziaria netta consolidata è risultata positiva per 140,8 milioni di Euro (di cui 93,4 milioni di Euro in capo alle società Holdings), con un miglioramento rispetto ai 135,9 milioni di Euro della fine del 2021.

Nel corso del primo trimestre 2022, il Gruppo ha proseguito le attività di sviluppo della piattaforma, in particolare: nel segmento del Real Estate sono state perfezionate nuove iniziative per Assets Under Management pari a oltre 100 milioni di Euro; nell’ambito del Private Equity la raccolta di nuovi Assets Under Management si è attestata a circa 100 milioni di Euro. Le recenti evoluzioni geopolitiche e macroeconomiche legate in primis al conflitto tra Russia e Ucraina, nonché al protrarsi della diffusione del Covid-19, alle dinamiche inflattive in vari paesi del mondo e alle difficoltà di approvvigionamento di materie prime e di semilavorati, stanno delineando un quadro di riferimento a livello mondiale decisamente complicato, con un’evoluzione dalla portata ancora non chiara. In questo contesto, il Gruppo si è già attivato con i più stretti presidi al fine di prepararsi ad affrontare al meglio anche gli scenari più negativi.

L’attività gestionale continuerà quindi ad essere incentrata sullo sviluppo della piattaforma di Alternative Asset Management, in particolare attraverso il lancio di nuovi prodotti e la crescita ulteriore delle attività a livello internazionale. Il consiglio di amministrazione ha inoltre preso visione del primo Esg Report di DeA Capital, relativo all’anno 2021 (vedi articolo EFA News del 4-5-22). Paolo Ceretti, ceo del Gruppo DeA Capital, ha commentato: “Il Gruppo ha sempre dato particolare importanza ai temi della sostenibilità, con l'obiettivo di puntare alle best practices nel settore dell'Alternative Asset Management. Per questo motivo siamo orgogliosi di illustrare la nostra piattaforma sostenibile attraverso il primo Esg Report di DeA Capital”.