Aspiag Service (Despar), numeri in crescita nel 2021

È continuata anche nel 2021 la crescita di Aspiag Service: con un fatturato al pubblico che ha raggiunto i 2,474 miliardi di Euro (+1,7%), infatti, la concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, ha consolidato all’ 8,3% (+0,2%) la propria quota di mercato nella trading area di riferimento e investito 103,8 milioni di Euro per incrementare il numero dei punti vendita e le proprie strategie di posizionamento. È salito ulteriormente anche il numero dei collaboratori (+142), che porta a 8.659 il totale degli addetti del marchio dell’abete nel nord est italiano.

Il 2022 sarà l’anno dell’ingresso strutturato in Lombardia, con l’apertura alla fine dell’anno del primo punto vendita a insegna Interspar in Regione. Un progetto di sviluppo che prevede sul territorio lombardo l’apertura di 60 punti vendita a marchio (fra diretti e affiliati) nel quadriennio 2022-2026, con una media di 15 esercizi all’anno, per un investimento complessivo quantificabile in oltre 300 milioni di Euro e la creazione stimata di 1.600 nuovi posti di lavoro.

Harald Antley, presidente di Aspiag Service ha commentato: "i risultati ottenuti sono una solida base che ci permette di guardare con fiducia al futuro, nonostante un contesto ancora influenzato dalle conseguenze della pandemia e dagli effetti della guerra in Ucraina che inevitabilmente avranno dei riflessi anche sul commercio alimentare. L'azienda vuole continuare a offrire ai propri clienti qualità e convenienza, grazie alla capacità di lavorare in filiera e ad un’attenta politica dei prezzi che mira a non trasferire questi aumenti sul consumatore. Anche per il futuro, vogliamo continuare nell’impegno verso i territori e le comunità in cui ci inseriamo per rendere le nostre attività sempre più sostenibili, dando concretezza ai valori di prossimità, competenza, partecipazione e inclusione che la nostra azienda ha scelto come linee guida del proprio sviluppo".

Nel 2021, inoltre, la società ha ulteriormente accresciuto il proprio processo di multicanalità delle vendite: il canale e-commerce ha totalizzato vendite per 5,9 milioni di Euro, più che raddoppiate rispetto ai 2,7 milioni dell’anno precedente, realizzate nei 40 punti vendita (6 in più rispetto al 2020) coinvolti nell’iniziativa, che hanno consegnato una media di 6.500 spese al mese. L’incremento delle vendite è derivato anche dall’ulteriore ampliamento dell’offerta a scaffale dei prodotti a marchio (Mdd), creati da una selezione dei migliori produttori; con le loro 6.244 referenze totali hanno infatti rappresentato per Aspiag Service il 25,7% dell’intero fatturato.