Comieco: raggiunti obiettivi Ue in anticipo sul 2030

Il 2021 si conferma un anno positivo per la filiera cartaria italiana, come risulta anche dal tasso di riciclo degli imballaggi in carta e cartone che consolida il superamento dell’obiettivo stabilito dall’Unione Europea per il 2030, fissato all’85%. Questo evidenzia come i risultati della filiera del riciclo di carta e cartone siano un fiore all’occhiello dell’economia circolare italiana e si posizionino ai primi posti in Europa, emerge dal piano specifico di prevenzione approvato dall’assemblea ordinaria dei consorziati di Comieco, Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, tenutasi stamane.

L’assemblea ha inoltre approvato la relazione sull’attività del 2021 e il relativo bilancio consortile, insieme al budget per l’anno 2022. In particolare, dalla relazione emerge come lo sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone si sia consolidato attraverso le convenzioni con i comuni italiani distribuiti su tutto il territorio nazionale, a cui il Consorzio, nel 2021, ha riconosciuto complessivamente oltre 218 milioni di Euro, +42% rispetto al 2020.

“Il 2021 è stato un anno che ha portato con sé delle novità anche dal punto di vista del contributo ambientale Conai per la carta. Gli ottimi risultati del bilancio e l’aumento dei valori di mercato della materia prima seconda, infatti, hanno permesso al sistema consortile di ridurre progressivamente il contributo, passando nel 2021 da 55€ a 25€ a tonnellata e ancora a soli 10€ a tonnellata a partire da gennaio 2022”, commenta Alberto Marchi, presidente di Comieco. “Questa diminuzione (oltre l’80%) si è tradotta in un risparmio di circa 250 milioni di Euro, un indubbio vantaggio per le aziende utilizzatrici di imballaggi cellulosici e per i consumatori”.