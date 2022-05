È un italiano il nuovo presidente di Freshfel Europe

Ieri 18 Maggio 2022 l’assemblea annuale di Freshfel, organizzazione che rappresenta le aziende e le associazioni della filiera ortofrutticola, ha eletto Salvo Laudani alla carica di presidente. "Marco Salvi, presidente di Fruitimprese, accoglie con entusiasmo la nomina del noto manager siciliano, già presidente di Fruitimprese Sicilia e consigliere nazionale dell'associazione", si legge in una nota stampa. “Salvo Laudani si è sempre distinto per competenza e dedizione in tutti gli incarichi finora ricoperti in azienda e nelle sue attività al servizio del settore, in particolare durante gli ultimi due anni nei quali ha avuto il ruolo di vicepresidente di Freshfel, la nostra organizzazione europea di riferimento per il comparto del fresco”, continua.

Laudani è direttore marketing del gruppo Oranfrizer Unifrutti e figura di rilievo nel sistema ortofrutticolo italiano. E' stato eletto in sostituzione del presidente uscente Stephan Weist (Rewe Group) che ha guidato l'associazione negli ultimi quattro anni. Si tratta di un importante riconoscimento per l’ortofrutta italiana che già in passato ha visto Pino Calcagni, presidente onorario dell'associazione, al timone di Freshfel dal 2006 al 2008. Nel corso dell'assemblea Frederic Rosseneu (Greenyard) e Anders Lind (Coop Trading) sono stati eletti rispettivamente primo e secondo vicepresidente.

Conclude Salvi: “continueremo a garantire al nuovo presidente tutto l’appoggio e la collaborazione necessaria a tutela di un settore in grande trasformazione ed alle prese con una crisi mondiale le cui conseguenze sono imprevedibili”. Costituita nel 1935 e assunta nel 1949 la forma di associazione, Fruitimprese riunisce le imprese ortofrutticole italiane. E' al fianco degli associati in una fase di costante evoluzione dello scenario economico internazionale e di crescente competizione tra i protagonisti del mercato. Le aziende associate sono oltre 300, per un fatturato complessivo di 8 miliardi di Euro.