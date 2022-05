Sostenibilità: la sfida vincente per le imprese

C’è quella che punta alla decarbonizzazione e alla riduzione delle emissioni di gas serra e quella che ha implementato stazioni di ricarica elettriche per favorire la mobilità green dei dipendenti. C’è quella che ha contribuito alla riqualificazione della zona centrale del Parco del Lago EUR a Roma, attraverso la piantumazione di nuovi esemplari di ciliegio Yoshino che hanno arricchito la suggestiva Passeggiata del Giappone e quella che ha puntato alla gender diversity, con un positivo bilanciamento per generi (circa 50%) e con una remunerazione senza discriminazione. Oppure quella che ha optato per una donazione ad ActionAid, per supportare il Progetto WEGO contro la violenza sulle donne o la farmaceutica che punta all’eccellenza nella compliance, nell’etica e nella trasparenza delle attività̀ quotidiane. Mentre altri puntano, tra le altre cose sugli imballaggi sostenibili realizzati per il 45% con carta riciclata, il 17% con plastica riciclata,il 72% con alluminio e acciaio riciclato.

Il concetto è recepito nelle aziende, tanto che iniziano ad apparire anche nuove figure manageriali, come il Sustainability Manager, che guarda al futuro e in alcuni casi lo precede.

Un’impresa ecosostenibile è – secondo gli esperti – una realtà organizzata che considera il paradigma delle tre P di John Elkington: “Planet”, “People” e “Profit” poste a fondamenta di un’impresa che pensa, progetta e agisce a livello ambientale (pianeta) e sociale (persone), senza dimenticare il guadagno (profitto).

Sono 11 le aziende italiane che hanno partecipato al progetto editoriale coordinato dal giornalista Claudio Barnini dal titolo Sostenibilità. La sfida vincente del futuro (Mason&Partners): hanno raccontato la loro idea di sostenibilità e di come sia declinata. Atos, General Finance, Green Arrow Capital, Inalca, le farmaceutiche Daiichi Sankyo e Grunenthal, Incico, La Collina dei Ciliegi, Marr, Kew Technology e Windtre. Il libro è stato presentato ieri sera a Roma nella sala convegni dell'Harry's Bar Trevi Hotel&Restaurant, vicino Fontana di Trevi.

La sostenibilità è entrata a far parte stabilmente del lessico interno ed esterno alle aziende, e orienta le prospettive di crescita di interi settori industriali in diverse declinazioni. Secondo uno studio presentato nel 2021 da Atos, ad esempio, la transizione verde dovrà intrecciarsi a quella digitale: il progresso tecnologico e informatico – stima l’azienda – potrà contribuire a oltre il 50% del percorso di decarbonizzazione italiana da al 2050, con un impatto certo sui settori che maggiormente influenzano le emissioni inquinanti del nostro Paese. Le imprese, con le Pubbliche Amministrazioni, potranno essere i principali vettori di questo cambiamento tecnologico e culturale.

Già, ma come si fa? E soprattutto le aziende medio piccole sono a conoscenza di tutto questo? E se sì cosa fanno in concreto? ‘Sostenibilità, la sfida vincente del futuro’, pone al centro le storie di successo nel campo della sostenibilità di varie aziende italiane e internazionali. Storie che sono sia progetti realizzati ma anche decisioni programmatiche, testimonianze dirette.

“La Sostenibilità̀ è un tema molto in voga in questi tempi. Tutto ormai deve essere all’insegna della sostenibilità̀. Un impegno che è un must anche per il Governo, per le amministrazioni locali, per gli enti, le aziende. Insomma, se non sei sostenibile sei out” racconta l’autore Claudio Barnini “L’importante è che questo termine non sia solo di ‘moda’ ma entri nella cultura e nella mentalità di tutte le aziende, anche le più piccole”.

“L’idea di fare questo libro, mi aveva sollecitato da tempo. Mi definisco un ‘narratore’ più̀ che uno scrittore vero e proprio, ho pensato bene di affidarmi ai racconti, alle persone, ai progetti realizzati o in itinere, che sul concetto di sostenibilità̀ potessero rappresentare delle autentiche testimonianze dirette, tangibili, e non solo delle dichiarazioni d’intenti sul tema o delle operazioni più mediatiche che sostanziali. Ho sempre pensato infatti che quando si vuole affrontare un argomento è meglio farlo attraverso dei casi di studio, pratici, in cui siano evidenti anche gli ostacoli e le soluzioni adottate per superarli . Avevo intenzione di fare un po’ di chiarezza proprio sul concetto di sostenibilità̀. Spero di esserci riuscito” conclude Barnini.

“E’ finalmente nel 2015 che 193 paesi membri delle Nazioni Unite sottoscrivono un Patto, che porta il titolo di “Trasformare il nostro mondo, l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, che definisce una serie di obiettivi, organizzati attorno ad altrettanti ambiti della vita collettiva ed interconnessi tra loro” spiega Carla Collicelli senior expert ASviS per le relazioni istituzionali. “Sulla scia di quell’accordo, il 3 febbraio 2016 nasce in Italia l’Al- leanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che sin dall’inizio si pro- pone l’obiettivo di far crescere nella società̀ italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 e di promuoverne la realizzazione attraverso la promozione di una cultura della sostenibilità̀ a tutti i livelli. Inoltre, l’impresa che intraprende il cammino verso la sostenibilità̀ ha capito che così facendo può̀ anche accedere a strumenti finanziari dedicati, quali, ad esempio Green Bond, Social Bond, SDG Bond, o mutui green”.

Sostenibilità̀ è molto di più che la sola riduzione dell’impronta ecologica, non è solo rispetto per l’ambiente che ci circonda, ridurre l’emissione di anidride carbonica, produrre energia con fonti rinnovabili, eliminare la plastica non riciclabile, è anche tutto questo, ma non solo. Dobbiamo intenderla invece con una modalità molto ampia che includa la parità̀ sociale ed economica, sulla formazione, sulla inclusione.

Barnini ha messo insieme nello stesso progetto un ‘dream team’ di aziende che ne hanno favorito la realizzazione con un contributo non condizionante, che permetterà di distribuire l’ebook tramite le piattaforme Amazon e Kobo con un minimo contributo: https://amzn.to/3LsYVLO.

Mentre la versione free sarà scaricabile dal sito www.masonandpartners.it