Si è svolta a Roma la prima edizione di Innovation for Sustainability Summit

Si è tenuto a Roma il 17 e 18 maggio l’Innovation for Sustainability Summit organizzato da Eiis, European Institute of Innovation for Sustainability. La prima edizione di un evento internazionale dedicato alle imprese e a chiunque fosse interessato a condividere riflessioni, progetti o spunti legati alla necessità sempre più urgente di innovare processi, prodotti e comportamenti della società. Decine le realtà che vi hanno preso parte, tra queste dss+.

Nella prima giornata Federico Magalini Director of Sustainability Services for Uk and Italy ha delineato quali sono le condizioni necessarie alle aziende per implementare innovazioni nella sostenibilità. “Mi piace ribadire due concetti che per me sono fondamentali in queste circostanze. Il primo è che sempre più aziende lavorano non più in isolamento, ma collaborano con partner lungo la value chain, creando reti per sviluppare soluzioni sostenibili e che generano impatto positivo. Il secondo è la necessità di condividere esperienze e casi di successo che siano di ispirazione per altri. È per questo motivo che lo scorso anno dss+ ha lanciato la piattafoma #ImpactforGood dove decine di casi sono raccolti e costantemente aggiornati”.

Un altro contributo è arrivato da Massimo Marino, fondatore della Perfect Food Consulting, società di consulenza nel settore agroalimentare recentemente entrata a far parte di dss+, che ha condotto un laboratorio interattivo sulla sostenibilità del mondo food. “È sempre più importante focalizzarsi sulla necessità per le imprese di guardare lontano, sviluppando progetti di medio termine, che vadano in sincronia con i tempi dei cicli biologici, dai quali i sistemi agroalimentari dipendono più di altri”, afferma Marino.

“Il summit si è rivelato per le imprese una bella occasione di condividere soluzioni, progetti e strategie di lungo periodo, e per noi di dss+ anche un’opportunità di promuovere il nostro rinnovato focus sulla sostenibilità su un mercato importante come l’Italia”, chiude Michele Tirinnanzi, responsabile del mercato Italia e centro Europa ricordando che l’azienda dopo il management buy-out, supportato da un fondo di investimenti, dal Gruppo DuPont del 2019 è ora è una società globale che opera autonomamente sul mercato globale con servizi che riguardano il risk management, l’operation excellence e la sostenibilità.