Apre la prima Academy virtuale Löwengrube

È ufficialmente attiva la prima Academy Virtuale Löwengrube: la piattaforma di formazione a distanza (Fad) creata per formare e connettere tutte le persone che lavorano nella catena di ristoranti e birrerie in stile autentico bavarese. Dopo alcuni test iniziali nei punti vendita a gestione diretta della casa madre, il progetto di formazione digitale è ufficialmente partito coinvolgendo anche gli store affiliati di Ancona, Civitanova, Vicenza e tutti quelli dell’Emilia Romagna, e presto coinvolgerà tutti i punti vendita della rete, ad oggi 30 con le prossime aperture previste a Montesilvano (la prima in Abruzzo) e Reggio Emilia (la quarta nella regione).

Il progetto fa parte del piano di investimenti in digitalizzazione e formazione del brand che propone le atmosfere dell’Oktoberfest tutto l’anno, nato nel 2005 per iniziativa dei due imprenditori italiani, e trasformatasi dal 2014 in una rete distribuita su tutto il territorio nazionale e a Tirana, primo locale aperto all’estero. La piattaforma di E-learning è stata costruita sul format Löwengrube, con un sito di proprietà dedicato che propone corsi diversi a seconda dei vari livelli e delle attività da svolgere. Il sistema permette agli store manager di monitorare impegno e risultati e consente alla casa madre di creare corsi personalizzati e dialogare attraverso messaggi diretti con tutti i membri della rete, anche per informarli su novità e progetti in corso. È direttamente la casa madre ad attivare i corsi personalizzati per il singolo operatore, che potrà procedere nel percorso acquisendo competenze e superando diversi livelli.

"L’Academy digitale vuole essere anche una garanzia per i franchisee della rete: fa risparmiare investimenti di formazione, fornendo uno strumento che lo stesso operatore può auto-gestire. Allo stesso tempo, garantisce una formazione svolta in modo paritario e standardizzata, erogata con un metodo innovativo e multimediale, diverso dalle tradizionali metodologie", comunica l'azienda in una nota stampa.