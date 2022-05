T. Rowe Price: finanza e ristoranti goumet

Ha preso il via martedì 24 maggio, da Vicenza, “Gourmet Investment Experience”, l’innovativo format ideato da T. Rowe Price - società di gestione indipendente con quasi 1.500 miliardi di dollari di masse gestite - per il suo primo roadshow che, in sette tappe in presenza, servirà ricette di ristoranti stellati “gourmet” a tutto tondo.

Il team commerciale di T. Rowe Price illustrerà la sua visione per affrontare le prossime sfide del mercato –– attraverso esperienze sensoriali che abbinano ricette dei sette tra i più rinomati ristoranti che abbiano ricevuto una stella Michelin in Italia, a specifici temi di investimento, con un menù che prevede una entrée a base di obbligazionario, un main course multi-asset, per palati in cerca di diversificazione globale, e, per chiudere, un dessert azionario per investitori che mirano a posizionarsi sul lato giusto del cambiamento.

L’obiettivo è in primis dare risposte concrete per affrontare l’attuale contesto socioeconomico, partendo da tre assunti essenziali: asset allocation strategica, capacità di gestire l’inflazione, e capire quale strategia – value vs growth – si rivelerà vincente.

Altro obiettivo spiega una nota - è generare valore per i consulenti finanziari e offrire loro esperienze replicabili con gli investitori a cui si rivolgono. Con un linguaggio il più semplice e realmente “masticabile”.

“In questi ultimi due anni abbiamo maturato l’idea che gli incontri in presenza abbiano senso solo se in grado di generare valore. Con questi appuntamenti all’insegna della convivialità, ma non privo di contenuti professionali, vogliamo dare il via a un confronto che risponda a una domanda che, , molti si pongono: torneremo quelli di prima? Se è difficile fare previsioni, soprattutto in fasi di incertezza, è possibile però proporre soluzioni che vadano al di là del momento contingente. L’obiettivo è gestire l’incertezza per guardare alla seconda parte dell’anno con maggiore fiducia” - ha commentato Donato Savatteri, Head of Southern Europe di T. Rowe Price.

Dopo Vicenza, al ristorante Matteo Grandi in Basilica, le prossime tappe saranno Bologna (I Portici), Firenze (Gucci Osteria da Massimo Bottura), Roma (La Pergola di Heinz Beck), Napoli (Palazzo Petrucci), Torino (Ristorante del Cambio), e Milano (Cracco).

In ciascuna tappa si alterneranno gli interventi di Federico Domenichini, Head of Advisory, Francesca Calabrese, Senior Relationship Manager, e Francesco D’Acunzo, Senior Relationship Manager di T. Rowe Price.