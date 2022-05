Mutti: fatturato raddoppiato in 5 anni

Mutti, azienda impegnata in Europa nella lavorazione del pomodoro 100% italiano, continua a crescere e chiude il 2021 con un fatturato di 484 milioni di Euro, una cifra quasi raddoppiata rispetto a 5 anni prima, che vede crescere a doppia cifra i ricavi dei prodotti a marchio (+13% rispetto al 2020). Un risultato positivo confermato da un Ebitda superiore a 48 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta si attesta a circa -34 milioni di Euro. Sempre nel 2021 il Gruppo ha consolidato ulteriormente la propria posizione nel mercato del pomodoro italiano (34% a valore): per la prima volta la quota dei volumi di vendita nei mercati esteri (51%) ha superato quella del mercato italiano (49%).

Nel mercato europeo ha registrato una quota del 14,1% (+1,3 punti rispetto al 2020), confermando il suo primato in ben 7 paesi (Francia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Slovenia e Italia). In Germania, mercato in cui l’azienda ha aperto la sua quinta filiale nel gennaio 2022, si consolida come seconda marca (quota di mercato dell’8,3%). Fuori dal perimetro europeo, invece, prosegue la crescita in Australia e Usa. Francesco Mutti, amministratore delegato dell’omonima azienda, ha commentato: "la nostra è una crescita 'sana', che pone al centro il pomodoro di qualità, senza compromessi. E tutto ciò non sarebbe possibile senza il contributo della nostra filiera italiana di valore e quello dei nostri 500 collaboratori che lavorano con impegno per dedicare il loro meglio a chi ci sceglie ogni giorno”.

Gli investimenti realizzati nell’ultimo periodo si sono anche concentrati sullo sviluppo di nuovi prodotti e hanno permesso di ampliare l’offerta ed entrare per la prima volta in un segmento nuovo per il Gruppo, ovvero quello del fresco, con il lancio ad inizio 2022 delle tre zuppe fresche Mutti, tra cui la "pappa al pomodoro". Insieme alla novità ready-to-use, l'azienda ha presentato ai consumatori anche la pomodorata di farro e lenticchie e la vellutata di pomodoro arancione.

Nel 2022 il Gruppo ha stanziato oltre 30 milioni di Euro di investimenti per interventi industriali e per attività ulteriormente migliorative degli indici di qualità, efficienza e sicurezza. In termini di investimenti, inoltre, l’azienda ha messo a punto una strategia ambientale incentrata sui pilastri di aria, acqua, terra e sole, che oltre a monitorare e migliorare il proprio impatto attraverso la redazione di un bilancio ambientale, comprende un investimento iniziale di 1,5 milioni di Euro per il triennio 2022-2024 dedicato esclusivamente allo sviluppo di progetti ambientali.