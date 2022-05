Metro Italia presenta la nuova strategia di sostenibilità

Creare valore condiviso lungo tutta la filiera alimentare, per un futuro dei consumi fuori casa sempre più sostenibile: è questo l’impegno di Metro Italia, che presenta oggi la nuova strategia di sostenibilità. Un impegno per creare valore condiviso per tutti gli attori coinvolti e che affonda le sue radici in sei pilastri: filiera alimentare, made in Italy, salute e alimentazione, zero sprechi, impatto ambientale, diritti umani. Queste sei linee guida, interconnesse con la missione dell’azienda, tracciano il percorso per costruire una filiera sostenibile.

L'azienda ha attivato una nuova packaging policy, che ha l’obiettivo entro il 2023 di eliminare Pvc ed Eps e di sostituirli con carta, cartone e legno certificati Fsc o con plastica riciclabile, riciclata, compostabile e per il re-use, risparmiando a livello di gruppo circa 2000 tonnellate di plastica. Allo stesso tempo, l’azienda si impegna a ridurre le emissioni di Co2, per arrivare ad essere 100% neutrale entro il 2040 in tutto il mondo: dal 2017 ad oggi ha evitato l’abbattimento di circa un milione di alberi.

L'azienda punta a ridurre anche gli sprechi: da oltre 10 anni dona le eccedenze di tutta la catena distributiva a Banco Alimentare: grazie a questa partnership solo nel 2021 sono stati donati oltre 3.5 milioni di Euro di prodotti e l’obiettivo è di ridurre del 50% a livello mondiale lo spreco generato dalle operazioni entro il 2025. Con 1700 analisi di controllo all’anno il Gruppo garantisce i massimi standard di sicurezza sul 100% dell’assortimento: ne è esempio il pesce, che è per l’80% certificato da pesca sostenibile con l’obiettivo di raggiungere il 95% entro il 2025.

Metro Italia conta inoltre 7000 prodotti della tradizione enogastronomica locale provenienti da tutte le regioni del Paese e collabora con oltre 1300 aziende, piccole e medie imprese e produttori italiani, per valorizzare le eccellenze italiane e sostenere il tessuto socio-economico locale. Tra i prodotti proposti molte eccellenze certificate, tra cui Igp, Dop, Pat, presidio slow food, e certificate di filiera italiana grazie agli alti standard richiesti dall’azienda.