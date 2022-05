Salov, vendite piatte ma ricavi in crescita

L’assemblea ordinaria dei soci di Salov S.p.A., gruppo industriale tra i player del settore oleario, archivia il 2021 approvando il bilancio consolidato. Il Gruppo, che ha sede e stabilimento a Massarosa (Lucca) e a cui fanno capo due marchi storici quali Sagra e Filippo Berio, ha portato il suo fatturato a 376.769.000 Euro (+12,27% su base annua) per effetto di vendite ammontate a 120 milioni di litri, sostanzialmente pari a quelle registrate nel 2020. L’utile netto si attesta a 10.441.000 Euro e l’Ebitda a 19.487.000 Euro.

La positività delle performance portate a bilancio l’anno scorso è evidente raffrontando il 2021 con l’anno più prossimo che ha avuto dinamiche non influenzate da fattori esterni straordinari, ossia il 2019. In tal caso, infatti, emergono incrementi in doppia cifra su tutti gli indicatori, dai volumi di vendita (+31%) al fatturato +37% fino all’ Ebitda (+33%). Un ruolo importante nel percorso di crescita dell’azienda è giocato dagli investimenti in innovazione, in particolare dall’aggiornamento e dal potenziamento in termini di tecnologie, IT e sistemi gestionali. Solo nel 2021, Salov ha investito 5.000.000 di Euro nell’acquisto di nuove tecnologie e 1.500.000 Euro in IT e sistemi gestionali, arrivando a sostenere, in questo triennio, una spesa di circa 15.000.000 Euro per queste due voci.

Dal punto di vista commerciale, il 2021 ha visto significativi incrementi in termini di vendite, penetrazione e di quote di mercato in buona parte dei 75 Paesi in cui il Gruppo è presente. Di particolare rilievo sono le performance messe a segno in Canada e Brasile. L’ufficio commerciale canadese ha incrementato il fatturato su base annua del 22%, portandolo a 4.200.000 Euro per effetto di vendite per 534.000 litri di olio (+21,6%). In Brasile, la filiale ha guadagnato un’importante crescita rendendo Filippo Berio la quinta marca più distribuita del paese nel canale Super/Ip, ed ottenuto l’ingresso nei punti vendita di alcune note catene della Gdo. Ciò ha permesso un incremento del 25% nei volumi di olio venduti.

“Possiamo ritenerci assolutamente soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2021 che confermano che la strategia di management messa a punto sta dando i suoi frutti. L’oggettività dei numeri mostra come nel 2021 siano stati compiuti dei passi importanti che hanno reso il Gruppo ancor più solido e competitivo, in crescita in tutti i mercati in cui opera e sempre più smart. Abbiamo mantenuto i volumi di vendita di un anno del tutto eccezionale come il 2020, caratterizzato dalla corsa agli acquisti, e addirittura aumentato il fatturato, ha commentato L'Ad Fabio Maccari.