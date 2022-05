Mercato ortofrutta Cesena: in crescita nel 2021 ricavi e utili

Chiude in positivo il bilancio 2021 del For, il Mercato Ortofrutticolo di Cesena. I numeri, approvati dall’Assemblea dei soci, registrano ricavi di gestione che oltrepassano il milione di euro (1.061.541 euro), in crescita del +25,4% rispetto all’annata precedente, e un utile di circa 17mila euro. L’Assemblea ha confermato Alessandro Giunchi alla Presidenza di For per altri tre anni, fino al 2025. L’incontro è stata l’occasione per presentare lo stato di avanzamento dei lavori di restyling del Mercato per interventi di oltre 1 milione di euro.

“Siamo soddisfatti di questo bilancio che si chiude con un buon risultato positivo – spiega Alessandro Giunchi –. E questo malgrado una situazione generale contrassegnata ancora una volta dalla situazione pandemica, unita ad eventi atmosferici importanti come alcune gelate primaverili che hanno cancellato intere stagionalità di varietà precoci, contribuendo a un calo della produzione, seppur minore di quello del 2020. Siamo altresì soddisfatti perché il Mercato entra nella fase esecutiva dell’imponente progetto di restyling che ne cambierà il volto, ponendo le basi della sua crescita per i prossimi decenni”.

La fotografia del Mercato cesenate vede l’assegnazione della quasi totalità dei posteggi a standisti e produttori, con oltre 700 operatori frequentatori abituali. Sul fronte del prodotto commercializzato, è stata oltrepassata la soglia dei 700mila i quintali movimentati con un leggero incremento del +1%. Riguardo le tipologie, continua la crescita in doppia cifra del biologico +53,5%, così come di frutta secca +12% e agrumi +13%; in lieve flessione frutta fresca -1,5% e ortaggi -0,4%.

Tra gli investimenti previsti, la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico sul tetto della struttura che consentirà una produzione energetica di circa 500 kw tale da fornire al Mercato la gestione diretta di tutta l’energia richiesta. La fine di questi lavori è prevista sempre nel mese .