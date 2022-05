Filippine: opportunità per l’export agroalimentare italiano

La filiera agroalimentare italiana è un asset strategico chiave per la competitività del Paese e in crescita costante negli ultimi dieci anni. Nel 2021 il comparto ha riportato oltreconfine ricavi record, mai così alti nella storia, raggiungendo i 50,1 miliardi di Euro, in crescita del 10,8% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, rimangono ampi margini di sviluppo che devono spingere gli operatori a individuare nuovi partner e opportunità di internazionalizzazione. Le Filippine rappresentano sicuramente uno dei paesi dal maggior potenziale, potendo contare su un bacino di 111 milioni di abitanti, su un’economia in forte crescita e sulla fiducia degli investitori stranieri. Il Pil ha raggiunto un valore di 362 miliardi di US$ (+18% la variazione rispetto al 2015) mentre sono 6,5 i miliardi di dollari di Fdi (investimenti diretti esteri) ricevuti nel 2020, in aumento del 47,1% rispetto al 2015, a testimonianza di una grande credibilità monetaria. Dati che contribuiscono a rendere il mercato filippino il secondo per estensione nei paesi Asean, il terzo per crescita della popolazione a partire dal 2015.

Gli scenari di sviluppo che le Filippine potranno abilitare per l’industria italiana del Food&Beverage saranno oggetto di approfondimento durante i lavori della sesta edizione del forum “La Roadmap del futuro per il Food&Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni”, organizzato da The European House -Ambrosetti, che si terrà a Bormio i prossimi 17 e 18 giugno 2022. A rappresentare il Governo filippino in Italia sarà per la prima volta Ceferino S. Rodolfo, sottosegretario del ministero dell’Industria e del commercio, che sarà di persona al forum per presentare agli stakeholders italiani le possibilità offerte dal paese asiatico.

Tra le principali opportunità per i protagonisti del made in Italy quella di avere accesso, tramite il mercato filippino nel quale le istituzioni del nostro Paese operano già attivamente, a un’area dalla grande rilevanza. Secondo le ricerche realizzate da The European House - Ambrosetti, se fosse un’unica economia quella Asean genererebbe un Pil di quasi 3.000 miliardi di dollari (+21,5% rispetto al 2015), collocandosi al terzo posto per grandezza nel continente e al quinto nel mondo. I principali indicatori rilevano una forte espansione sia demografica (674 milioni di abitanti complessivi, +6,4% vs 2015) che economica. Il 90% dei paesi dell’area registra una crescita a doppia cifra del Pil negli ultimi 5 anni, con un mercato che esporta merci per un valore complessivo di 1.470 (+25,3% vs 2015) e importa per 1.349 miliardi di dollari (+22,6% vs 2015). Un contesto che genera fiducia a livello internazionale, attirando 136 miliardi di dollari di Fdi (+19,0% vs 2015).