Pallini: un mese di food pairing

Nel corso del Bar Show di Roma, la due giorni dedicata alla mixology e al bartendering concluso oggi, Pallini ha organizzato Aperitivo No.3 | Food is the key, presso la Serra del Palazzo delle Esposizioni: un evento esclusivo per mettere in luce la ricerca della perfezione e la qualità del Gin No.3, liquore di cui Pallini è distributore esclusivo per l'Italia. Un food pairing firmato da 3 coppie di maestri della miscelazione e dell’alta cucina che per l’occasione hanno ideato la loro idea di “Aperitivo perfetto”, dando vita a un piatto in abbinamento a un drink a base di No.3 London Dry Gin.

Ginevra Antonini & Virginie Doucet, Francesca Barreca & Federico Tomasselli e Marco Martini & Massimo D'Addezio: questi i nomi dei “Masters Of Perfection” che hanno collaborato con No.3 alla ricerca del perfetto abbinamento tra food & beverage.

L’evento esclusivo è servito per lanciare un mese di food pairing (dal 1 al 30 giugno) in tre cocktail bar di Roma dove sarà possibile assaggiare i drink e i piatti concepiti per “l’Aperitivo Perfetto": Gin'A & Arangin'A (Ginevra Antonini & Virginie Doucet) al Tre De Tutto - Garbatella; Number 3rip (Francesca Barreca & Federico Tomasselli) al Pastificio San Lorenzo - San Lorenzo; e The Odd Couple (Marco Martini & Massimo D'Addezio) al Marco Martini Restaurant - Aventino.

“Non siamo solo produttori”, ha spiegato Micaela Pallini, ceo della storica distilleria romana, “ma anche importatori e distributori delle migliori referenze di tutto il mondo. Per dar visibilità a No.3 - uno dei prodotti che abbiamo nel nostro organico da diversi anni - abbiamo quindi deciso di organizzare a Roma un evento che andasse a parlare in modo trasversale non solo al mondo della mixology ma anche del food: un aperitivo pensato in tandem fra chef e bartender".