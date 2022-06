Prezzi: rincari a maggio nei settori alimentare e ristorazione

I prezzi al dettaglio registrano a maggio nuovi pesantissimi record, con alcune voci che segnano incrementi annui tra il +70% e il +100%. Lo denuncia oggi in una nota Assoutenti che, sulla base degli ultimi dati Istat sull’inflazione, ha stilato la mappa dei rincari che si sono abbattuti nell’ultimo mese sulle tasche degli italiani.

In particolare nel comparto alimentare, oltre all’olio di semi, si registrano pesanti aumenti per burro (+22,6%), farina (+18,6%), pasta (+16,6%), ma costano molto di più anche il pollo (+13,8%), le uova (+12,3%) i gelati (+11,2%).

Incrementi dei listini anche nel comparto del turismo: in vista della stagione estiva, le tariffe di alberghi, motel, pensioni rincarano del +14,1%, i pacchetti vacanza internazionali del +8,6%.

Proprio per protestare contro il caro-prezzi e spingere il Governo ad attivarsi per tutelare consumi e potere d’acquisto, le associazioni dei consumatori scenderanno in piazza il prossimo 10 giugno per la manifestazione unitaria “Protesta delle pentole vuote”, che si terrà alle ore 11:00 con raduni e presidi a Roma in Piazza Santi Apostoli a Roma e contemporaneamente in tutti i capoluoghi regionali davanti alle Prefetture.

In tale data le Associazioni presenteranno una piattaforma di interventi per calmierare i prezzi e combattere la speculazione, chiedendo al Governo di includere i rappresentanti dei consumatori tra le parti sociali per confrontarsi sul contrasto alla povertà energetica, sul sostegno alle famiglie ed ai soggetti più fragili, sulla determinazione e sorveglianza dei prezzi, sui carichi fiscali.

Classifica rincari di maggio 2022

Alimentari

Olio di semi +70,2%

Burro +22,6%

Farina +18,6%

Pasta +16,6%

Pollo +13,8%

Uova +12,3%

Frutti di mare +11,5%

Gelati +11,2%

Verdura fresca +11%

Patatine fritte +10,4%

Pane +9,6%

Riso +9,6%

Latte conservato +9,1%

Pesce fresco +8,6%

Acqua minerale +7,9%

Succhi di frutta +7,9%

Zucchero +7,7%

Olio d’oliva +7,6%

Latte fresco +6,8%

Salse e condimenti +6,8%

Frutta fresca +5,9%

Caffè +5,4%

Carne bovina +5%

Birra +3,5%

Turismo e ristorazione

Alberghi, motel, pensioni +14,1%

Pacchetti vacanza internazionali +8,6%

Fast food e servizi di ristorazione take away +5,2%

Ristoranti e bar +4,6%.