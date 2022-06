Imprenditoria giovanile: torna il bando Vitamina G 2022

Il bando che dà energia alle idee degli under35 della Regione Lazio, torna con Vitamina G - 2022, forte dei 100 progetti vincitori nel 2021 e di un contributo di oltre 2,3 milioni di Euro. Realizzato nell'ambito del programma GenerAzioni Giovani delle politiche giovanili della Regione Lazio con il sostegno della presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per la gioventù, il progetto ha l'obiettivo di offrire sostegno economico e tecnico alle iniziative dei giovani rispetto a sfide prioritarie per le comunità, promuovendo opportunità e, nello stesso tempo, partecipazione inclusiva alla vita economica, sociale e democratica.

I progetti presentati dovranno richiamare, come sfide da affrontare, la valorizzazione del territorio e turismo; rivoluzione verde, transizione ecologica, agricoltura e tutela dell'ambiente; inclusione sociale, integrazione, parità, pari opportunità e cittadinanza attiva; cultura e creatività; qualità della vita, sport e benessere psicofisico. Bastano 3 amici e un'idea per un bando semplice e accessibile che chiama a raccolta gruppi di ragazzi under35 composti da almeno 3 persone e non costituiti formalmente. Possono aderire anche le associazioni giovanili singole o riunite in associazione temporanea di scopo (Ats), con sede legale nella Regione Lazio e avere il consiglio direttivo composto in maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (non compiuti). Il bando è aperto inoltre alle associazioni giovanili risultate vincitrici, di Vitamina G - 2020 che hanno così una nuova chance potendo presentare da sole o in gruppi un nuovo progetto. Per ogni progetto, il co-tributo sarà di massimo 25mila Euro a fondo perduto.

"Con il lancio della seconda edizione di Vitamina G vogliamo moltiplicare le occasioni per l'attivazione giovanile, continuando a sostenere i progetti delle nuove generazioni. Lanciamo un invito a tutte le ragazze e i ragazzi a presentarci le loro idee per rilanciare i territori e vincere sfide sociali: sosterremo le migliori con un contributo a fondo perduto di 25.000€. Con Vitamina G c'è una Regione che è al fianco delle nuove generazioni e scommette sul loro protagonismo e sulle loro idee per cambiare la comunità e creare nuovi modelli di sviluppo: un protagonismo necessario per il rilancio del nostro Paese", conclude Lorenzo Sciarretta, delegato alle politiche giovanili del presidente della Regione Lazio.