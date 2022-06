High Quality Food debutta in borsa

High Quality Food, gruppo italiano attivo nel settore agro-industriale per la distribuzione al foodservice di prodotti alimentari alta qualità, ha ricevuto da Borsa Italiana l'avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan, il segmento di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. L'inizio delle negoziazioni è fissato per domani giovedì 9 giugno 2022. Il gruppo romano ha raccolto 2,9 milioni di euro, con un prezzo di collocamento determinato in 1,90 euro per azione e una capitalizzazione all'avvio delle negoziazioni di 16,9 milioni di euro (flottante al 16,97%).



"Siamo molto orgogliosi di questo risultato ed accogliamo con entusiasmo l'esito positivo dell’operazione di quotazione in Borsa, portando così a compimento una fondamentale tappa della strategia di crescita di HQF - ha commentato Simone Cozzi, fondatore e presidente di High Quality Food - Continueremo ora nel percorso di consolidamento aziendale accelerando l'espansione in Italia e all'estero, con le opportunità derivanti dall'ingresso nel mercato dei capitali".

High Quality Food è attivo dal 2005 con un business model fondato su un sistema verticale di integrazione della filiera produttiva, che prevede, anche mediante la collaborazione con una rete di società agricole partner, produzione, trasformazione e distribuzione di quality fine food made in Italy destinato prevalentemente ai mercati Ho.Re.Ca., italiani ed esteri.



Il Gruppo offre una varietà di 3.300 prodotti, e registra un trend di crescita costante della domanda di prodotti alimentari del luxury foodservice che soddisfa con un approccio di vendita multicanale. La società ha reso tracciabile per il consumatore ogni fase della catena del valore di alcuni prodotti tramite tecnologie blockchain. Nel 2013, HQF ha avviato un percorso di espansione internazionale ed oggi conta 4 sedi nel mondo: in Italia, a Roma (headquarter), e all’estero a Hong Kong, Londra e Singapore.