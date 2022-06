Cresce il mercato delle proteine vegetali (anche stampate in 3D)

La startup spagnola Cocuus ha raccolto 2,5 milioni di Euro in un round di finanziamento di pre-serie A per incrementare la sua produzione di alimenti a base di proteine vegetali. Il round è stato guidato da Big Idea Ventures, il fondo globale per le proteine alternative, dalla multinazionale statunitense Cargill Ventures, da Eatable Adventures e da Tech Transfer Agrifood. Con un capitale di queste dimensioni, la startup potrà espandersi in altri mercati internazionali ed utilizzare le sue tecnologie di bioprinting 3D e robotica per creare prodotti alimentari "più sostenibili e nutrienti", si legge in una nota.

Patxi Larumbe, ceo e fondatore di Cocuus, ha affermato: "Grazie a questa iniezione di capitale saremo in grado di offrire la nostra tecnologia alle aziende che vogliono stampare proteine su scala industriale". Inoltre, il fondatore e socio accomandatario di Big Idea Ventures, Andrew D. Ive, ha sottolineato: "Nella nostra azienda investiamo in tecnologie che hanno un impatto sull'intera catena di valore dell'industria delle proteine alternative. La tecnologia di Cocuus affronta uno dei principali problemi dei metodi di produzione di carne basati su piante e cellule: la scalabilità".

Cocuus, insieme a Moa Foodtech, Proppos, H2hydroponics e Innomy è stata selezionata come finalista per la prima edizione di Spain Foodtech, il programma di accelerazione di Eatable Adventures sostenuto dal centro nazionale per la tecnologia e la sicurezza alimentare (Cnta) e da Icex Spain Export and Investment. L'azienda è stata premiata con il Quality Innovation Award internazionale nella categoria "Innovazione nelle microimprese e nelle startup", dopo aver vinto il premio nazionale 2021.