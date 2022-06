Rossopomodoro lancia "La Bottega" a Roma Termini

Rossopomodoro (Sebeto Spa), azienda leader nel mercato della pizza con una storia di 25 anni, lancia il nuovo format “La Bottega” e apre in Roma Termini con Grandi Stazioni Retail, rafforzando ancora di più la visibilità del proprio marchio su scala nazionale. La partnership con Grandi Stazioni Retail, iniziata oltre dieci anni fa con le aperture di Rossopomodoro a Milano Centrale (vedi articolo di EFA News del e a Venezia Santa Lucia, si è consolidata anche con le ultime aperture a Torino Porta Nuova e a Bologna Stazione Centrale.

Per questa ultima e importante apertura a Roma Termini Rossopomodoro lancia il nuovo format “Rossopomodoro La Bottega" con un forno a vista per la pizza napoletana, margherita, marinara, capricciosa e tante altre, a cui lavorano pizzaioli di scuola napoletana, e un banco con grandi vetrine ricche di golosità della gastronomia e dello street food partenopeo, per un consumo veloce, ma sempre di qualità, perché l'eccellenza degli ingredienti anche per questo format è la regola di Rossopomodoro e la chiave del suo successo in Italia e nel mondo.

“Siamo immensamente felici di inaugurare il nostro primo punto vendita a stazione Termini, e di farlo con il nostro concept più nuovo, Rossopomodoro La Bottega: un concept che abbiamo sviluppato appositamente per dare alle nostre Clienti ed ai nostri Clienti la possibilità di gustare tutta la qualità di Rossopomodoro anche in transito. Nei prossimi mesi estenderemo questo nuovo concept anche in Centri Commerciali e Centri Urbani, sia in gestione diretta che in franchising", ha dichiarato Nicola Saraceno, Amministratore Delegato di Sebeto Spa. "Ringrazio Grandi Stazioni Retail per la fiducia, la stima e l’opportunità".

“Siamo orgogliosi che Rossopomodoro abbia scelto la stazione Termini per il lancio di un nuovo format a Roma", ha dichiarato a sua volta Sebastien de Rose, Chief Operating Officer di Grandi Stazioni Retail. "Questa scelta dimostra, ancora una volta, l’attrattività e il valore delle stazioni per i brand e per il mercato food. È importante per noi che il mix merch delle stazioni continui a rinnovarsi, ad essere sempre dinamico, e ad offrire ogni giorno novità ed eccellenze locali, nazionali ed internazionali. Siamo sempre molto attenti a portare nelle nostre stazioni un’offerta di qualità che possa soddisfare le esigenze di tutti i visitatori: La Bottega di Rossopomodoro interpreta perfettamente tutto questo”.

Un angolo tutto napoletano al centro di Roma, Rossopomodoro “La Bottega”, che nasce dall’esperienza ultra ventennale di Rossopomodoro, evoca ed enfatizza l’aspetto tipicamente conviviale della cultura partenopea. Uno spazio che richiama nell’immaginario del viaggiatore i valori del luogo: il patrimonio gastronomico, quello architettonico e culturale, la bellezza della città stessa, la tipica accoglienza e il carattere conviviale dei napoletani, da oggi disponibile anche nella stazione più importante d’Italia.

L’area di somministrazione, ben visibile dai diversi flussi, si presenta come protagonista assoluta di questo scenario. L’offerta inizia sin dal mattino presto, con la colazione: sfogliatelle, croissant (anche integrali), pasticciotti e altri classici della tradizione a partire dalle ore 6.00, con la possibilità di scegliere anche alcune proposte vegane. Non manca la piccola pasticceria all’italiana e anche i famosi babà, da accompagnare al caffè, centrifughe o spremute.