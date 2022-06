Eugenio Brentari presidente dell'Academy of sensory

Eugenio Brentari è stato confermato presidente dell’International academy of sensory analysis. L'elezione è avvenuta alle cantine Santi del Gruppo Italiano Vini che hanno ospitato gli organi di governo dell’Academy per l’elezione dei suoi vertici. Brentari, docente all’Università di Brescia, sarà supportato nel mandato dai vicepresidenti Francesca Venturi (Università di Pisa) e Roberto Zironi (Università di Udine) e dal segretario accademico Luigi Odello (Centro Studi Assaggiatori). Nel consiglio dell'Academy siedono, tra gli altri, Gian Paolo Braceschi (Good Senses), Cristian Ridolfi (Gruppo Italiano Vini) e Francesco Benatti (Unione Italiana Vini).

L’istituzione, fondata nel 2005 per volere di Mario Fregoni, oggi presidente onorario, ha come obiettivo lo sviluppo delle scienze sensoriali in ogni ambito: si pone soprattutto come mediatore tra le università e le imprese per quanto riguarda l’innovazione attraverso un team di una trentina di professori appartenenti a 15 atenei diversi e dotati di competenze che vanno dall’informatica al marketing, dalla tecnologia degli alimenti all’enologia, dal diritto alla chimica, passando per la statistica e la scrittura creativa.

“Con il programma in corso e le competenze di cui disponiamo ci poniamo come link naturale tra le case del sapere e le imprese mediante una scienza indispensabile per l’innovazione perché volta al miglioramento della qualità della vita” ha detto il presidente Brentari subito dopo la conferma.

Unanime la soddisfazione per i successi ottenuti attraverso l’alta formazione erogata mediante il Sensory executive master, i webinar "Mezz’ora con la scienza" e il progetto sui "vini emozionali" che vede cooperare sette gruppi di lavoro universitari e due centri di ricerca con grandi imprese enologiche mediante metodologie innovative che rappresentano un vero cambio di paradigma nella definizione della qualità e della comunicazione del vino. Oltre ai citati,