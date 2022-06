Inclusività: importanti riconoscimenti per le aziende

Aziende in Italia sempre più inclusive e meritevoli di importanti riconoscimenti. Come Princes Industrie Alimentari, società che gestisce a Foggia il più grande stabilimento in Europa per la trasformazione del pomodoro, che ha ricevuto il riconoscimento Welcome - Working for refugee integration da parte de l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per l’impegno dimostrato nella promozione di interventi specifici per l’inserimento lavorativo dei rifugiati. Il premio è stato ritirato da Gianmarco Laviola, Amministratore Delegato di Pia, accompagnato da Simona Auciello, Corporate Communication Officer e da Louis Amakonze Eze, uno dei beneficiari del progetto Lavoro Senza Frontiere.

PIA si è distinta in particolare per il progetto Lavoro Senza Frontiere, nato nel 2018 per offrire un’opportunità di lavoro e integrazione sociale a coloro che sono a rischio sfruttamento nella filiera del pomodoro. Avviato con l’inserimento di quattro migranti originari della Nigeria, il progetto ha impiegato nove risorse umane in diversi ambiti produttivi (mensa, reparto agronomico, etichettaggio, pelatura e movimentazione in area esterna) dopo una adeguata formazione.

A sua volta Bauer, azienda trentina attiva da oltre 90 nel settore dei dadi da brodo e insaporitori, si è aggiudicata il premio Women Value Company 2022, riconoscimento assegnato dall’Istituto Fondazione Maria Bellisario e dal gruppo bancario Intesa San Paolo a 100 PMI che nel corso dell’anno si sono distinte per politiche inclusive e strategie aziendali di successo in grado di garantire il benessere dei dipendenti.

Bauer investe concretamente su queste tematiche e crede che la chiave del proprio successo imprenditoriale risieda nella passione di tutti i collaboratori, “le persone sono il cuore pulsante di Bauer. Sono convinta che una maggiore soddisfazione lavorativa si traduca inevitabilmente in una maggiore produttività. Vogliamo che i dipendenti quando vengono al lavoro si sentano a casa, perché dopotutto Bauer è una grande famiglia, dove ogni componente ha il diritto di sentirsi a proprio agio”, ha commentato l’Amministratore Unico di Bauer, Giovanna Flor.