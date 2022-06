Caldo e siccità: a rischio anche la catena del freddo,

La catena del freddo, questa sconosciuta. È una delle più importati supply chain del mondo eppure se ne parla poco o niente, se non quando succede qualcosa di eclatante, generalmente di drammatico. Per colmare almeno in parte la lacuna, è stato organizzato il webinar "La supply chain del food": organizzato da Logistica management e in programma il 7 luglio 2022 su piattaforma Zoom a partire dalle 14:30, sarà moderato da Andrea Payaro, docente di Digital transformation. Il webinar vede già confermati i partner sedApta, specializzata nello sviluppo di soluzioni IT per smart manufacturing, di Industry 4.0, e Testo, uno dei maggiori produttori mondiali di strumenti di misura.

Perché quella della catena del freddo è una materia particolare, composta da una serie di procedure, regole e tecniche che servono a preservare e garantire la massima qualità del prodotto. Basta un errore durante una di queste fasi che si compromette il protocollo, alterando la qualità dei prodotti. Proprio per questo è nell’interesse di tutti gli operatori, sia produttori che trasportatori e distributori, garantire la qualità del prodotto mantenendo integra la cold chain.

"Dal trasporto alla conservazione dei prodotti, passando per la produzione e preparazione degli alimenti fino alla vendita: ogni fase deve essere conforme alle linee guida Haccp", spiega Luca Laudi, Product specialist di Testo, uno dei maggiori produttori mondiali di strumenti di misura portatili per prodotti dei principali settori merceologici, tra cui alimentare e chimico-farmaceutico.

Haccp è l'acronimo per Hazard analysis and critical control points, traducibile in Sistema di analisi dei rischi e punti di controllo critico: parliamo di un insieme di procedure mirate a garantire la salubrità degli alimenti, basate sulla prevenzione anziché l'analisi del prodotto finito.

Testo, la cui sede italiana ha sede a Settimo Milanese, offre numerosi strumenti di misura e soluzioni complete per garantire in ogni momento la qualità e la sicurezza degli alimenti. "Sono ideali -dice Laudi- per registrare e documentare i parametri di misura rilevanti come la temperatura, la qualità come la temperatura, l’umidità e i controlli di qualità nonché per creare report di misura".

Tra gli strumenti che Laudi illustrerà nel corso dell'intervento al webinar troviamo il data logger Wi-Fi Testo Saveris 2 e Saveris Food V3, impiegati da molte aziende per misurare la temperatura all’interno di magazzini di stoccaggio, celle frigorifere e ambienti di lavoro.

"Saveris 2, ad esempio, è un sistema di monitoraggio flessibile, basato su un sistema di data logger Wifi e un cloud esterno per la gestione dei dati -sottolinea Laudi-. Dopo la registrazione dell’account, si può interrogare velocemente il sistema, scaricando tutti i dati, attraverso la creazione di report automatici che permettono di avere sempre tutto sotto controllo".

"A partire dalla logistica fino ad arrivare alla produzione, abbiamo la strumentazione ideale per mantenere la temperatura sotto controllo e preservare le proprietà organolettiche e la sicurezza degli alimenti deperibili", conclude il manager.