Sciacarèe, trekking e gastronomia sulle Alpi Liguri

Si chiama Sciacarée, parola dialettale che indica la catena del Monte Saccarello, le più alte montagne della Liguria, nella parlata nelle Alpi Liguri della Terra Brigasca, a cavallo del confine italo-francese. Sciacarèe è il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, dal 25 giugno al 7 agosto. Sette località (Cosio d’Arroscia, Montegrosso Pian di Latte, Mendatica, Rezzo, Pigna, Rocchetta Nervina e Triora), sette week-end, quattordici date, un centinaio di eventi, buona parte dei quali gratuiti, che si concluderanno con il Trekking delle Alpi Liguri.

Per ogni località, per ogni week-end Sciacarée è un calendario di eventi: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi. Non mancano le attività gastronomiche, come l’escursione all’alpeggio con pranzo in malga attraverso il Bosco di Rezzo o l’appuntamento con la cucina brigasca. Dall’alta valle del Tanaro sino al mar Ligure, spartiacque tra Liguria, Piemonte e Francia: è questo il palcoscenico del Festival, teatro di una grande collaborazione transregionale e transnazionale per la valorizzazione delle località.

"Il Festival dell'Outdoor nel Parco delle Alpi Liguri, realizzato con Agenzia in Liguria crea un'offerta integrata, che comprende le eccellenze enogastronomiche e la storia dei nostri borghi, valorizzando in modo attivo e identitario il patrimonio ambientale e culturale che ci connota -sottolinea Alessandro Piana, vicepresidente e assessore regionale all'Agricoltura, sviluppo dell'entroterra, parchi e marketing territoriale-. Con questa prima edizione si favoriscono in pieno l'interoperabilità, una progettazione strutturata e una governance partecipativa del territorio".