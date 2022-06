Japal.it acquisisce 3 nuovi brand e cavalca la crescita dell’e-commerce nazionale

Sulla scia degli ottimi numeri del settore e-commerce in Italia, Japal.it, piattaforma italiana di “ecommerce as a service” (EaaS) fulfillment per le medio-grandi imprese del largo consumo, dà il benvenuto a 3 nuovi importanti brand, quali: Menz & Gasser, attivo in Italia e in Europa nelle confetture e semilavorati di frutta e verdura, e due marchi italiani storici appartenenti al Gruppo Fini, come Le Conserve della Nonna e Mastri Pastai Bettini. “Con l’arrivo di questi tre nuovi brand, la famiglia di Japal.it conta adesso più di 40 marchi", ha commentato il ceo Paolo Francesco Broglia.

L’ingresso dei nuovi brand si inserisce un quadro molto favorevole per l’e-commerce in Italia, settore in rapida crescita nel 2021. Come riportano gli ultimi dati del report annuale sull’e-commerce stilato da Casaleggio Associati, il giro d’affari del commercio online è cresciuto del 33%, per un valore totale di 64 miliardi di euro, a conferma del cambio di passo del settore negli ultimi 12 mesi e dal consolidamento del numero di utenti che acquistano online: sono stati, infatti, oltre 3 milioni quelli entrati sul mercato italiano negli ultimi due anni.

Proprio l’alimentare, una delle industry maggiormente servite dalla piattaforma, è tra i settori che ha registrato un’incidenza maggiormente positiva: dopo aver guadagnato un +63% nel 2020, infatti, nel 2021 il comparto food&beverage è cresciuto di un ulteriore 37%, rappresentando oggi il 6% del totale fatturato e-commerce italiano. A fianco di questo incremento, si rafforza anche la capacità di acquisto degli e-shopper italiani, la cui spesa media è di 1.608€ all’anno, che genera, di conseguenza, uno scontrino medio più alto, pari a 135€ su tutti siti e-commerce italiani. E le previsioni per il futuro sembrano essere ancora più rosee. Il 2022, infatti, sembra essere un altro anno di forte accelerazione per l’e-commerce, con stime medie di crescita per singola piattaforma pari al 34,7% in termini di fatturato nei prossimi mesi.

Una proiezione che sembra essere confermata dall’andamento di Japal.it, che grazie alla propria strategia marketing ha chiuso il Q1 del 2022 con un incremento del Conversion Rate di oltre il 62% e con un aumento del valore medio dello scontrino del 16% rispetto al 2021.

La piattaforma si conferma anche come modello di innovazione e lungimiranza con il lancio di una dashboard proprietaria in cui raccogliere, monitorare ed analizzare tutti i principali KPI del marketing digitale, sia a livello di utenti che a livello di business. Uno strumento avanzato in mano a tutti i brand manager per valutare al meglio i Big Data del proprio e-commerce.

Attualmente su Japal.it sono in vendita tutti i prodotti a marchio: San Carlo, Coca-Cola, Fanta, Sprite, Lurisia, Arbre Magique, Orphea, Panarello, Zaini, Fatina, Valsoia, Mister Magic, Podovis, Pearl Drops, My Mask, Care for You, Thé Infré, Bonomelli, Cannamela, Cuore, Polenta Valsugana, Pizza Catarì e molti altri.