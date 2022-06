Enovitis in campo: focus sui vigneti italiani

Il nome, "Enovitis in campo", richiama subito alla mente vigneti, uva, vino ma anche, in questo momento, una crisi idrica che fa preoccupare. Per capire meglio cosa sta succedendo giovedì 23 e venerdì 24 giugno si terrà proprio la manifestazione itinerante organizzata da Unione italiana vini e diventata punto di riferimento per il settore dei prodotti, delle tecnologie, dei macchinari e dei servizi dedicati alla cura dei vigneti.

Ospitato per la prima volta in Friuli Venezia Giulia, presso la Tenuta Ca’ Bolani di Cervignano del Friuli, vedrà protagonisti all'inaugurazione del 23 giugno (alle ore 11) il presidente di Unione italiana vini, Lamberto Frescobaldi; il proprietario della Tenuta Ca’ Bolani, Domenico Zonin e il direttore della Tenuta, Roberto Marcolini; il sindaco di Cervignano del Friuli, Andrea Balducci e l’assessore alle Infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti.

Enovitis in campo si pone all’avanguardia tecnologica del settore vitivinicolo: al centro della manifestazione l’area tematica Robot&Automazione, dedicata alle attrezzature di ultima generazione che si relazionano al vigneto in modo autonomo e che non richiedono quindi il supporto di un operatore umano.

L’attenzione alle tecnologie futuristiche, ma così vicine, in realtà, è ribadita da "Innovation challenge Enovitis in campo 2022”: la sezione, anche quest’anno, premia i macchinari più innovativi del settore attraverso l’attribuzione dei riconoscimenti Technology innovation award e New technology.

La sedicesima edizione radunerà 171 espositori, anche se il momento p difficile: il comparto agricolo è in allarme per la mancanza d’acqua e, proprio in questo contesto, la gestione e l’ottimizzazione della vigna assumono un’importanza strategica. Una cura e un lavoro che, mai come in questo momento vanno attuati attraverso l’utilizzo di pratiche sostenibili come l’irrigazione a goccia, che permette di consumare quantità minori di acqua ed energia.

A "Enovitis in campo" ci sarà spazio anche per l’inerbimento permanente e per il sovescio, utili nel contrastare gli effetti della siccità. Riflettori accesi, poi, sulle tecniche biologiche, grazie alla rinnovata collaborazione con FederBio Servizi, che porterà all’allestimento di un vigneto biologico dimostrativo.