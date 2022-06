Intesa Sanpaolo, Grana Padano a garanzia del credito

Accordo firmato tra Intesa Sanpaolo e Consorzio Tutela del Grana Padano Dop. L'intesa rientra tra le iniziative che la banca ha messo in atto a supporto degli investimenti legati al Pnrr: particolare attenzione è stata riservata ai finanziamenti a medio-lungo termine garantiti da “pegno rotativo su forme di Grana Padano Dop”, finalizzati alla stagionatura delle forme di formaggio. L'obiettivo dell'iniziativa è rafforzare l’accesso al credito per le aziende della filiera casearia. La formula elaborata dalla banca prevede, anche a breve termine, un supporto alle aziende produttrici per le loro esigenze finanziarie come spese di gestione, trasformazione dei prodotti oppure nell’acquisto di servizi.

In base all'accordo, Intesa Sanpaolo mette a disposizione del Consorzio (e delle imprese associate) una struttura dedicata di supporto e consulenza, costituita dai professionisti della direzione Agribusiness sul territorio: il Consorzio verificherà l’idoneità delle forme di Grana Padano Dop che verranno date dalle aziende consorziate in pegno, a garanzia delle linee di credito messe a disposizione dall’istituto di credito. Nell’ambito dell’intesa, la banca mette a disposizione anche servizi integrati come l’organizzazione di seminari, workshop e tavoli di lavoro, anche con la partecipazione di società del Gruppo Intesa Sanpaolo: i temi saranno welfare, digitalizzazione, sistemi di pagamento e di incasso, coperture assicurative, finanza agevolativa, leasing, noleggio a lungo termine.

.“Essere a fianco del Consorzio tutela Grana Padano Dop significa contribuire a far crescere una delle produzioni più significative che il nostro Paese vanta tra i prodotti tipici e di alta qualità -spiega Massimiliano Cattozzi, responsabile direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo-. I benefici del pegno rotativo stanno dando ottimi risultati nel settore agroalimentare: la testimonianza sono gli oltre 40 milioni di Euro erogati in questo ambito a livello nazionale in relazione al sostegno concesso alle aziende per continuare a investire anche in un contesto complesso come quello attuale”.

Da oltre 60 anni il Consorzio riunisce 129 produttori con 142 caseifici, 149 stagionatori e 200 pre-confezionatori: una forza lavoro che, nel 2021, ha prodotto oltre 5,2 milioni di forme del formaggio Grana Padano. Da parte sua, Intesa Sanpaolo vanta una serie di iniziative a sostegno della transizione green: gli S-Loan Agribusiness, per esempio, sono la soluzione per migliorare il profilo di sostenibilità delle aziende del settore in relazione alla riduzione dei consumi idrici, alla valorizzazione degli scarti di lavorazione e di blockchain per la tracciabilità dei prodotti. A oggi la banca ha erogato 140 milioni di Euro alle piccole e medie imprese: tra le ultime iniziative, il lancio della piattaforma digitale “Incent Now”, con Deloitte, messa a disposizione gratuitamente a tutti i clienti incluse le aziende del settore agroalimentare e aggiornata con le informazioni relative alle misure e ai bandi resi pubblici da enti istituzionali nazionali ed europei.