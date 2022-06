Genova, botta e risposta sulle necessità del mondo agricolo

“Le necessità del mondo agricolo e del commercio conseguenti alla guerra tra Russia e Ucraina non vanno ridotte a schermaglie politiche o banalizzate con azioni fotocopia che ricalchino oggi quanto già effettuato in questi mesi, citandone solo la parte più evidente, quella dell'export". È solo l'inizio del commento del vice presidente di Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana dopo l’interrogazione del Pd incentrata sull’export delle merci liguri verso Russia e Ucraina.

"Non c’è colore nel sostenere la nostra economia e i produttori, semmai serve una visione unitaria e strategica anticiclica -aggiunge Piana-. L’idea di attivare al più presto un tavolo di lavoro sull'export delle merci liguri è già stata realizzata, non con uno ma con svariati tavoli tecnici e con l’audizione delle diverse categorie produttive dall'agricoltura alla pesca, delle associazioni, degli stakeholder. Fin dalla prima settimana la Commissione politiche agricole ha visto la Liguria attivarsi con i ministri Cingolani e Patuanelli portando una voce chiara e comune sui diversi argomenti".

"Il 23 marzo, inoltre -prosegue Piana- è stato pubblicato il regolamento UE 2022/467 con un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli più colpiti dalla crisi, cui si aggiungeranno altre misure correttive”. La levata di scudi dell'assessore, arriva, dicevamo, dopo che il consigliere Pd Pippo Rossetti era intervenuto oer chiedere conto circa le difficoltà dei commercianti danneggiati dal blocco delle esportazioni in Ucraina e in Russia.

“L’assessore Piana -ha detto Rossetti- ha ritenuto di bocciare l’ordine del giorno che chiedeva interventi a sostegno delle imprese liguri messe in difficoltà dal blocco delle esportazioni in Ucraina e in Russia a causa della guerra, perché, a suo dire, è stato fatto tutto. A noi, invece, giungono ancora richieste di aiuto da parte di artigiani e commercianti, per questo cercheremo di capire se è effettivamente così e se non serve, invece, un ulteriore impegno per sostenerle”.

“Regione Liguria da tempo è impegnata a supportare la liquidità di tutte le imprese del commercio e dell'artigianato, attivando misure in favore dell'accesso al credito di questi due settori che, per portata economica, raggiungono possibilità mai viste prima -ribatte l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria, Andrea Benveduti-. In ogni caso, in merito a queste questioni, abbiamo già attivato un tavolo specifico con le Camere di Commercio e le associazioni categoria, nel corso del quale abbiamo chiesto alle stesse di fornirci numeri e statistiche precise per definire meglio la portata effettiva delle conseguenze commerciali del conflitto russo-ucraino sulla Liguria”.