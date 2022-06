Urbani Tartufi entra nel Sono Travel Club

Destination Italia ha sottoscritto, tramite la sua controllata Destination2 Italia, un accordo di partnership con Urbani Tartufi, azienda leader nella distribuzione e trasformazione del tartufo. Tramite l'intesa, i prodotti di punta dell’azienda umbra saranno inseriti sulla piattaforma tecnologica di Sono Travel Club, il brand del travel di lusso di Destination Italia, I prodotti Urbani potranno essere richiesti attraverso il servizio dedicato “On demand experience”.

“Proprio questa partnership è la dimostrazione di come la nostra azienda, così legata alle sue radici, sia allo stesso tempo molto attenta alle nuove piattaforme -sottolinea Olga Urbani, presidente di Urbani Tartufi-. Solo dall’unione di due eccellenze poteva nascere una partnership in grado di celebrare nel migliore dei modi il nostro importante anniversario: 170 anni di storia e attenzione al futuro“.

Fondata nel 1852 a Scheggino, in provincia di Perugia, Urbani Tartufi è diventata presto famosa per l’esportazione dei tartufi freschi made in Italy, prima in Francia e poi nel resto d’Europa. Una storia familiare che vive da 170 anni e che ha coinvolto sei

generazioni fino ad arrivare all’attuale composta da Olga, Carlo e Giammarco, rispettivamente figli di Paolo e Bruno Urbani.

Sono Travel Club rappresenta il maggiore operatore nazionale rivolto al settore luxury travel, accessibile ad oltre 1.000 tour operator e travel agency internazionali dislocate in 85 Paesi: fornisce, per i clienti high spender, opportunità di viaggio Top e servizi turistici selezionati ed esclusivi che hanno come destinazione l’Italia. La sua "On demand experience" è il servizio creato per fornire una piattaforma di prodotti e servizi made in Italy di eccellenza in un’ottica di co-marketing con selezionatissimi partner aderenti alla piattaforma Sono Travel Club e a DIG-Italy, la startup innovativa di recente costituzione di cui Destination2 Italia è socio a maggioranza relativa.

“Siamo lieti di questa nuova partnership con un’azienda riconosciuta nel mondo per l’eccellente qualità dei suoi prodotti -spiega Dina Ravera, presidente e maggiore azionista di Destination Italia-. Stiamo portando avanti il nostro business plan che prevede anche un progetto di co-marketing con realtà italiane conosciute nel mondo per garantire prodotti eccellenti richiesti dai nostri clienti hnwi. L’Italia ed i suoi prodotti rappresentano nell’immaginario collettivo il sogno da poter soddisfare almeno una volta nella vita e Destination Italia vuole offrire esperienze da ricordare per sempre”.