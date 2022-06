Roadshow di eccellenze agroalimentari italiane in Cina

È partito oggi da Guangzhou il primo roadshow in Cina dedicato alle eccellenze agroalimentari italiane. il Il capoluogo della provincia del Guangdong fa da palcoscenico al "Food & wine journey-Introducing italian culinary excellencies", iniziativa strutturata in cinque tappe da oggi, 24 giugno al 2 luglio e organizzata dall'Ice in collaborazione con la Camera di commercio italiana in Cina e Wine to Asia.

Parteciperanno alle attività, in qualità di partner, oltre 50 cantine, 20 importatori di vino e 10 di prodotti alimentari. Il food made in Italy dunque torna a far mostra di sé in Cina dopo il lungo periodo di lockdown legato all'ondata di covid-19. Protagonisti dell'evento itinerante, si legge in una nota, sono 26 prodotti italiani al centro dell'accordo sulle IG siglato tra Unione europea e Cina entrato in vigore a marzo del 2021. Ogni tappa vedrà chef italiani e cinesi presentare piatti cucinati con prodotti Igp e incontri b2b: finora sono oltre 800 gli operatori iscritti.

"Le culture gastronomiche cinese e italiana sono tra le più importanti del mondo -sottolinea Massimiliano Tremiterra, direttore dell'Ufficio Ice di Guangzhou-. La conoscenza reciproca è fondamentale, soprattutto oggi che è meno agevole sperimentare i sapori e le tradizioni degli altri Paesi a causa delle limitazioni sui viaggi. Da questo punto di vista, l'Italia ha molto da offrire, anche grazie ai suoi prodotti come i vini di qualità, i variegati e prestigiosi formaggi, il prosciutto, la pasta, l'aceto balsamico, l'olio extravergine di oliva e molti altri".

L'evento cade in un momento particolare per gli scambi Italia-Cina, anche quelle agroalimentari: l'export agroalimentare italiano verso la Cina, infatti, ha registrato negli ultimi mesi una frenata del 25%. Il Sud della Cina. Anche se lentamente, però, il business è ripartito e il made in Italy agroalimentare di qualità sta tornando a costituire una delle categorie di prodotto in grado di agganciarsi alla ripresa prevista per la seconda parte dell'anno.

Al Food & Wine Journey saranno coinvolte tre province cinesi (Guangdong, Fujian e Hunan) e cinque città: Guangzhou, Dongguan, Shenzhen, Changsha e Xiamen. Tutto nella Great Bay Area, una delle zone più strategiche per il futuro della Cina: un bacino di circa 200 milioni di abitanti con il più alto reddito pro capite del Paese.