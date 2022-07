L’uomo che sussurra ai vigneti

La figura è atipica, ma solo per i non addetti ai lavori. Perché nel grande risiko in atto nel mondo del vino italiano, con fusioni e acquisizioni all’ordine del giorno c’è un tessitore che supporta gli imprenditori del settore. Realizzando, con la sua società -boutique LT Wine&Food Advisory nata nel 2014, operazioni di natura sartoriale per aziende orientate a competere sui mercati internazionali. Nel segno di una diplomazia economica fino a pochi anni fa sconosciuta tra cantine e vigneti.

Lui, Lorenzo Tersi da Cesena, classe 1970, romagnolo doc, è tra le personalità influente del mondo del vino grande esperto dell’agribusiness italico in grado di muoversi a tutto campo alla ricerca dell'operazione perfetta. “Le cose facili le sanno fare un po’ tutti”, si schermisce il manager, “ma se i processi sono difficili allora il telefono inizia a squillare”. A chiedere il suo punto di vista investitori, studi legali, aziende vitivinicole nel bel mezzo di passaggi generazionali. Perché il trend è ormai irreversibile: visto che per conquistare nuovi mercati occorre essere più grandi e diversificare la propria offerta, con proprietà in più regioni, secondo percorsi “a geografia variabile”. O magari aprire a partner esterni, in grado di travasare nuova linfa in termini di capitali e competenze manageriali.

Secondo la recente indagine di Mediobanca sono soprattutto i grandi player, cioè quelli con un fatturato superiore ai 20 milioni di Euro, capitanati da Cantine Riunite & CIV (in cui rientra anche GIV Gruppo Italiano Vini) che detiene la leadership di vendite nel 2021, con un fatturato di 635,2 milioni, ad attendersi per il 2022 una crescita del 4,8%, stimabile al 5,6% per la sola componente export.

“Parafrasando Michael Spence, premio Nobel per l’economia piccolo è bello, ma solo se connesso”, spiega Tersi. “Da qui al 2030 le aziende sotto le 50.000 bottiglie dovranno imparare a fare rete, pena il confinamento nell’ufficio persone scomparse. Sotto questo punto di vista la situazione in Italia è da pelle d’oca: visto che la grandezza media di un’azienda vitivinicola è di 7 ettari, contro i 13 della Francia, i 14 della Spagna e i 56 dell’Australia. Una proprietà assolutamente frammentata. E delle 46.000 imprese e 518 cooperative del settore, solo il 10% va al Vinitaly… Certo possiamo vantare 78 DOCG, 341 doc e 118 IGT, un vero punto forte. Ma se non si hanno le dimensioni non è più possibile competere sui mercati né essere economicamente sostenibili”.

Quali dunque, tra i tanti, i goal messi a segno dal wine manager? C’è il recente accordo di distribuzione tra Le Tenute del Leone Alato (spin off di Genagricola, braccio agroalimentare di assicurazioni Generali, giro d’affari 30 mln di Euro) con la sarda Cantina Dettori e la pugliese Cantina Fiorentino. Grazie al quale, nel segno di una partnership innovativa favorita da Tersi, le due aziende potranno rafforzare la loro presenza su ristoranti e enoteche all’estero. Ma anche l’operazione Luciana Mosconi - La Monacesca: grazie alla quale l’agosto scorso il pastificio marchigiano ha rilevato il 75% della cantina di Verdicchio di Matelica, lasciando il 25% delle quote e la direzione al fondatore Aldo Cifola. “Dopo un’attenta analisi del potenziale della cantina, è partito uno scouting per trovarle un fidanzato ideale”, spiega ancora Tersi. “Il risultato è stato un lavoro tutto made in Marche, nel quale Cifola continuerà a fare il vino, mentre il pastificio si occuperà della distribuzione sui mercati. Come già avvenuto nella moda, i vecchi proprietari restano ma le PR le fa un altro…”.

Importante poi nel 2014 anche l’attività di tessitura, “da salvatore della patria”, che ha portato all’acquisto da parte dei Prestia, brillanti finanzieri di stanza a Londra, della storica tenuta Venturini Baldini, al rilancio del locale lambrusco e alla creazione di un nuovo resort, Roncolo 1888 nelle Terre di Canossa, in piena food valley emiliana. Della cui azienda oggi Tersi è oggi anche presidente.

In effetti le cariche di Tersi sono numerose. Siede nel board di Cesena Fiera Spa Macfrut, è strategy & marketing coordinator per il Consorzio Chianti dal 2009, consulente strategico per Veronafiere Vinitaly ma anche del Consorzio Bolgheri e Bolgheri Sassicaia e di quello del Morellino di Scansano.

E siede pure nel board di Masi agricola, brand iconico dell’Amarone, chiamato da Renzo Rosso, patron di Diesel da tempo fulminato dal food italico sulla via di Damasco. Brand del quale Rosso detiene il 10% del capitale con la sua Red Circle Investiments, polo di investimenti che raggruppa il mondo non fashion dell'imprenditore. Che ha anche nominato Tersi, notizia delle ultimissime ore, anche nel cda di Cortilia, colosso italiano nella spesa online di qualità (40 milioni di Euro di fatturato nel 2021, con un +21% sul 2020) del quale Red Circle è lead investitor e ha guidato l’aumento di capitale (vedi articolo di EFA News del 30/6/2022).

Insomma, un negoziatore 3.0, esperto nel suggerire, vero uomo che "sussurra ai vigneti", strategie aziendali funzionali allo sviluppo. Nel segno di una economy per niente new e molto real. Ma quale la winery del futuro secondo Lorenzo Tersi?

“Il futuro è delle aziende che oltre a produrre vino sapranno affiancare ottimo olio e ospitalità in resort”, spiega ancora il manager. “In aree geografiche dove la qualità va di pari passo, il vino potrà, amplificandone il valore, sempre di più fare da traino all’olio, anche dal punto di vista distributivo. Le prossime novità nel settore? Posso solo anticipare che un primario fondo di investimento sta finalizzando una importantissima operazione nel mondo del vino italiano. La chiusura è prevista nei prossimi due mesi. Ma è tutto top secret”.

La strada dell’aggregazione pare irrevocabile però anche nel mondo più vasto dell’agroalimentare. Anche qui Tersi non ha dubbi. “Al contrario che in Spagna, dove la domanda crescente di un certo tipo di frutta è stata colta al volo, in Italia siamo ancora indietro. Ma alcuni big si stanno muovendo in questo senso: a Gioia Tauro sono nati distretti verticali, dove, alle tradizionali coltivazioni di arance, si stanno affiancando quelle di avocado, mango e kiwi giallo. Tutte concentrate nello stesso territorio”.

Tersi dixit: le mergers&acquisitions dei superfood sono in arrivo.