"Vino nello Spazio": progetto che porterà vini e barbatelle sulla Stazione Spaziale

I vini delle cantine Biondi-Santi, Feudi di San Gregorio e Gaja e le loro barbatelle sono stati affidati all’Agenzia Spaziale Italiana, Asi, per la realizzazione di esperimenti scientifici avanzati sul primo avamposto umano in orbita nello spazio, la Stazione Spaziale Internazionale, Iss. La consegna è avvenuta a Roma, in occasione del 15° Forum Internazionale della Cultura del Vino, organizzato dalla Fondazione Italiana Sommelier. Un’iniziativa unica nel suo genere, che mette il vino, la sua cultura e la sua storia al centro di un progetto avveniristico. L’idea nasce dall’intuito del fondatore della Fondazione, Franco Maria Ricci, un luminare sul campo che, per esplorare le prospettive future della vite, ha scelto "con il cuore" tre vitigni rappresentativi dell’eccellenza vitivinicola italiana, Sangiovese, Aglianico e Nebbiolo.

Sei bottiglie di vino, di due differenti annate - Brunello di Montalcino Riserva 2006 e 2015 per Biondi-Santi, Piano di Montevergine 2012 e 2015 per Feudi di San Gregorio, Barolo Sperss 1988 e 2017 per Gaja - e tre barbatelle con le foglie del proprio vitigno, sono state consegnate da ciascun produttore per esperimenti scientifici in microgravità e per lo studio delle potenzialità della coltivazione delle piante nello spazio.

Di una bottiglia per ciascuna annata inviata in orbita sarà studiata la conservazione sperimentale a 400 chilometri di altezza a una velocità al suolo di oltre 28mila chilometri all’ora. Ognuna di queste sarà esaminata dal Gabinetto di Analisi dell’Asi prima del viaggio nello spazio; la seconda serie di bottiglie sarà invece custodita presso la Fondazione Italiana Sommelier per la comparazione dopo il viaggio di ritorno. L’intento è quello di valutare il potere di invecchiamento dei vini nello spazio e indagare sulle variabili di conservazione delle annate più recenti rispetto a quelle più mature di ciascun vino, in aperto confronto con la straordinaria longevità che le contraddistingue sulla Terra.