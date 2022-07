La schiacciata toscana protagonista di Tosca-L'arte del gusto

Apre a fine luglio il primo locale del nuovo brand della ristorazione Tosca-L'arte del gusto. L'apertura avviene a Lastra a Signa, a est di Firenze, sulla statale 67 che porta a Empoli. Qui nasce, dunque, la nuova creazione dell’imprenditore Pietro Nicastro, noto nel settore per aver fondato con Monica Fantoni il franchising Löwengrube che propone il format autentico del ristorante-birreria bavarese. Con il nuovo locale di Lastra a Signa, l'imprenditore darà lavoro a dieci persone.

Protagonista dell’offerta gastronomica nel nuovo locale è la schiacciata farcita con salumi e formaggi tipici toscani di alta qualità: salame, finocchiona, mortadella di Prato, senza dimenticare la famosa schiaccia con la cecina e le versioni speciali con ricette locali come l’inzimino, il lampredotto e la trippa alla fiorentina

L’offerta sarà ampia, con schiacciate farcite per i più piccoli e piatti leggeri e veloci per accontentare tutti: prevista anche la dolcezza delle DolciSchiacce, una selezione di dolci a base di schiacciata studiati ad hoc, come quella con noci, nocciole e miele.

Il nuovo brand nasce come un format replicabile attraverso il franchising. "Grazie all’esperienza e al know how maturati con Löwengrube -dice Nicastro- con il mio team ormai esperto del franchising stiamo già lavorando per realizzare un format toscano da poter portare in varie parti d’Italia e, perché no, anche all’estero. Abbiamo già raccolto grande apprezzamento per questa nuova idea da alcuni prestigiosi partner con cui collaboriamo da anni in Löwengrube, come AB Inbev, che ci fornirà Stella Artois e Leffe”.

La metratura ideale per i locali del nuovo format si aggira intorno ai 70 mq interni, più eventuali spazi esterni: la progettazione prevede un bancone all’ingresso che accoglie i clienti e permette di prelevare le pietanze e le bevande per poi gustarle comodamente seduti in una grande sala adiacente.

Il primo punto vendita del nuovo marchio è all’interno del Palazzetto dello sport di Lastra a Signa, un luogo simbolico per l’imprenditore di origini siciliane che è cresciuto tra quelle mura, tirando di boxe. Proprio dalla Toscana è cominciata l'avventura imprenditoriale di Nicastro: la prima bierstube Löwengrube aprì, infatti, i battenti nel 2005 a Limite sull’Arno, dov’è tuttora e dove hanno sede anche gli uffici dell’azienda, che oggi conta quasi 30 punti vendita in tutta Italia, di cui uno all’estero.

“Aprire proprio a Lastra a Signa ha per me un senso valoriale perché è il paese natale del mio maestro e amico Fernando Padariso che, grazie alla boxe, è riuscito a farmi diventare l’uomo e l’imprenditore che sono oggi -sottolinea Nicastro-. Ho un legame profondo con questo quartiere e vorrei qualificarlo ulteriormente valorizzandone l’area sportiva perché lo sport aiuta a crescere e a stare con gli altri, insegna principi e valori, aiuta a trovare il benessere psico-fisico. Vorrei che fosse un esempio per molti giovani".