Il cioccolato si conferma comfort food preferito in Italia

Il cioccolato e i prodotti a base di cacao continuano ad essere i preferiti dagli italiani come comfort food. È quanto emerge in anteprima dal World Chocolate Day, la giornata mondiale del cioccolato in programma domani, giovedì 7 luglio. Il derby tra cioccolato al latte e cioccolato fondente è vinto dal cioccolato al latte: il fondente resta un punto di riferimento per addetti ai lavori, almeno a sentire gli operatori e i pastry chef come il vice presidente della Federazione italiana di pasticceria, gelateria e cioccolateria Matteo Cutolo.

Stando ai dati di Unione italiana food, l'associazione di rappresentanza diretta di categorie merceologiche alimentari, la produzione 2021 di cioccolato e prodotti a base di cacao per il consumo finale, già positiva nel 2020, ha riguardato 377.858 tonnellate di prodotti finiti, il 6,4% in più rispetto al 2020: il valore complessivo attestato a oltre 5,13 miliardi di Euro, è in crescita del 6,8% sull'anno precedente.

Vediamo qualche dettaglio: i cioccolatini, per esempio. Rispetto alla scarsa performance registrata nel 2020, hanno chiuso l'anno scorso totalizzando 165.146 tonnellate per un fatturato di oltre 2,74 miliardi di Euro: un +17,7% in volume sull'anno precedente e un progresso in valore del +17,6%. Performance non positiva invece per le uova di Pasqua che hanno fatto registrare un -11,3% in volume cui si è accompagnato un calo quasi analogo in calore con un -13,9%.

"È un ottimo risultato in generale e la crescita è diffusa su tutti i segmenti su cui spicca l'andamento dei cioccolatini con ogni tipo di confezione, sia in sacchetti, astucci e cofanetti -commenta Mario Piccialuti, direttore generale di Unione italiana food- La flessione delle uova di Pasqua è invece dovuta al fatto che l'anno scorso le riunioni in famiglia e la socialità erano molto limitate dal covid".