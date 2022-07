Un muro di amarene Fabbri

La storica sede di Fabbri 1905, tra via della Pietra e via Emilia Ponente è diventata per un giorno la tela per un dipinto. Più precisamente, ieri sera Borgo Panigale ha accolto con una serata di festa il suo primo eco-murales: un’imponente opera realizzata su tre lati della sede Fabbri 1905 da Cheone, street artist di fama internazionale del team Street Art in Store, noto per i suoi lavori in stile anamorfico.

L’opera è il racconto poetico di madre natura che dona le sue ricchezze alla città sotto una golosa cascata di amarene e di meravigliose creature come api, farfalle, fiori. Voluta e promossa dalla famiglia Fabbri, è stata accolta con un vernissage di strada partecipato con entusiasmo dagli abitanti di Borgo Panigale. Il murales, donato al quartiere, è rivestito da una speciale vernice che consente non solo di proteggere l’opera dall’azione del tempo, ma anche di assorbire e ridurre la presenza di inquinanti nell’aria.

Con le note della Roaring Emily Jazz Band, i maestri del bartending Alessandro Cattani e Vittorio Agosti hanno servito uno speciale Spritz Bolognese, accompagnato da prelibatezze made in Emilia preparate dall’enoteca Mida.

Una festa in piena regola aperta a cui hanno partecipato, tra gli altri, i vertici della famiglia Fabbri. Il murales, per il suo valore artistico e culturale ha ottenuto il sostegno del Comune e candida Borgo Panigale a diventare tappa d’obbligo per gli amanti dell’arte di strada e per i tanti turisti e appassionati che ogni anno visitano Bologna.

“Qualche tempo fa abbiamo deciso che era tempo di mettere mano al nostro edificio, come tutti neanche lui immune al passaggio del tempo -racconta Umberto Fabbri, amministratore dell’azienda che ha parlato a nome della famiglia rappresentata anche dai giovani Fabbri della 5a generazione-. Potevamo semplicemente ridipingere le mura perimetrali e invece abbiamo pensato che potevamo fare qualcosa di più: trasformarle in una tela d’artista".

"Del resto -prosegue l'ad- quello tra Fabbri e mondo dell’arte è un rapporto di vecchia data, nato con l’intuizione del nostro bisnonno Gennaro di custodire la ricetta segreta dell’Amarena nell’iconico vaso dai faentini bianchi e blu, e istituzionalizzata nel 2005 con il Premio Fabbri per l’Arte, iniziativa nata con lo scopo di sostenere e far emergere il talento di giovani artisti".