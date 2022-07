Branca, Papageorgiou è il nuovo dg

Petros Papageorgiou entra in Fratelli Branca Distillerie Italia come Direttore generale con la responsabilità della gestione operativa per la quale risponderà al Presidente Niccolò Branca.

Papageorgiou, già in Coca-Cola HBC Italia prima come Direttore Out of Home e poi come Direttore generale di Lurisia, storico marchio di acque minerali, entra in Branca per consolidare il posizionamento del gruppo e dei singoli brand, da Fernet-Branca, a Brancamenta, Punt e Mes, Caffè Borghetti, il Brandy Stravecchio Branca, la Grappa Candolini, il Vermouth Antica Formula e tutti gli altri prodotti Carpano.

“Novare serbando – afferma Petros Papageorgiou – è esattamente ciò che mi propongo di fare. In piena continuità con il motto del gruppo Branca, sono pronto a mettere le mie esperienza al servizio di uno storico gruppo del made in Italy che ha tutte le carte per continuare a primeggiare e crescere con tutti i suoi iconici prodotti”.

Nato in Grecia nel 1978, Papageorgiou si è laureato presso il British Hellenic College in European Business Administration–Marketing e ha conseguito un MBA presso l’Hellenic American University. Nel corso della sua carriera, iniziata in Grecia e proseguita in Italia ha maturato una profonda conoscenza del mercato beverage, prima in Diageo, una delle imprese leader nel mercato degli alcolici a livello mondiale, dove è stato Customer Marketing Director Italia e Svizzera e successivamente Direttore Sales Out of Home. Nel novembre 2015, entra in Coca-Cola HBC Italia ricoprendo la posizione di Direttore Out of Home.