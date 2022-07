Hera, un futuro (insieme) fatto di sostenibilità

Oltre 600 tonnellate di ingombranti avviati a riuso, più di 9.700 pasti recuperati e 55 mila confezioni di farmaci avviati al riuso. Sono questi alcuni dei dati della nuova edizione di “Costruire insieme il futuro”, il report di Hera, la multiutility dell'Emilia Romagna, che rendiconta i risultati delle attività realizzate grazie alla collaborazione con le comunità locali.

“Costruire insieme il futuro”, giunto alla sua quinta edizione e dedicato appunto alle iniziative in cui le comunità locali, coinvolte o abilitate da Hera, assumono un ruolo attivo e partecipativo. Tra i progetti dedicati al recupero dei beni c’è "Cambia il finale", il progetto per l’avvio al riuso di ingombranti dismessi ma ancora in buono stato: soltanto nel 2021 sono state avviate al riuso oltre 600 tonnellate di questi beni, mentre da inizio progetto il dato sale a 4.200 tonnellate.

"La transizione ecologica ha bisogno del contributo delle nostre comunità: il coinvolgimento e la collaborazione di tutti sono infatti fondamentali per affrontare le sfide che abbiamo davanti -sottolinea Orazio Iacono, amministratore delegato del gruppo Hera-. Con questo report, intendiamo fornire un racconto completo di 16 iniziative e 23 partnership con altre realtà perfettamente coerenti con il corporate purpose, previsto dallo Statuto sociale, orientate allo sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, alla transizione verso l’economia circolare e alla resilienza dei territori serviti".

Altro progetto è "CiboAmico" che permette quotidianamente di donare a persone in stato di necessità i pasti completi e intatti provenienti da sei mense aziendali di Hera: nel 2021 ne sono stati recuperati oltre 9.700 e 120 mila complessivamente da inizio progetto. Con FarmacoAmico, invece, al quale collaborano oltre 160 farmacie attive sul territorio servito dalla multiutility, nel 2021 sono state avviate a riuso 55 mila confezioni intatte di farmaci non ancora scaduti (400 mila da inizio progetto). L’attività, l'anno scorso, ha permesso il recupero di medicinali per un valore complessivo di circa 717 mila Euro: 4,7 milioni di Euro sono stati recuperati da inizio progetto.

Hera, insieme a Curti Costruzioni Meccaniche e all’Università di Bologna, sta realizzando un impianto per dare nuova vita agli scarti di fibra di carbonio che oggi vengono totalmente avviati a smaltimento: il processo manterrà inalterate le proprietà meccaniche delle fibre, un materiale altamente performante utilizzato nei settori aerospaziale, automotive ed eolico.

Proseguono, inoltre, le partnership attivate dal gruppo con McDonald’s per aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili e migliorarne la qualità con 30 ristoranti coinvolti in 14 comuni. Altra partnership ancora in essere è quella con Camst per collaborare su progetti di economia circolare e sostenibilità ambientale anche attraverso approcci innovativi nel rapporto tra azienda e clienti: in questo senso è stato attivato il riciclo degli oli vegetali in 62 ristoranti.

Con l’Aeroporto di Bologna è stato firmato un accordo per realizzare iniziative di sostenibilità ambientale: in tre anni verranno sviluppate azioni per ridurre i rifiuti prodotti e aumentare il riciclo dei materiali a fine vita.

In questo ambito mette a disposizione delle aziende anche il Circular Economy Report, un’analisi di sostenibilità personalizzata: nel 2021 è stato redatto per Fruttagel il secondo Circular Economy Report che ha evidenziato i benefici ambientali collegati ai servizi forniti dal gruppo: il 100% dei rifiuti non pericolosi prodotti nel ciclo di produzione è stato recuperato, così come il 21% dell’acqua in uscita dal depuratore e, per quanto riguarda l’efficienza energetica, è diminuita del 40% l’energia consumata per la gestione del depuratore, evitando così l’emissione di 307 tonnellate di CO 2 in un anno.